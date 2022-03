Festa del papà, cinque idee regalo tech per gli sportivi

Vi proponiamo alcune idee regalo che potete usare anche come spunto per celebrare degnamente la Festa del papà.

Tra ginocchia sbucciate e scarpe da allacciare, papà è un sostegno nei momenti difficili e la gioia più sincera per i nostri traguardi. Ci ha fatto appassionare al nostro sport preferito, ci ha aggiustato il cuore quando ce l’hanno spezzato e, crescendo, ci ha insegnato a prenderci davvero cura di chi ci sta accanto. In occasione della sua festa, vi proponiamo alcune idee regalo per celebrare quest’uomo eccezionale senza spendere una fortuna. Perché anche se il suo amore non ha prezzo, è bello lo stesso renderlo felice con un pensierino e tutto il nostro affetto.

Se papà è uno sportivo

Il 19 marzo è dedicato al nostro uomo preferito e se ama praticare sport o mantenersi comunque in salute, per sorprenderlo in questa giornata speciale potremmo deliziarlo con una serie di gadget ad hoc.

Come gli auricolari Beats Fit Pro, in questo momento a circa 216€ per le colorazioni bianco, grigio e viola. Dal design innovativo in grado di offrire le massime prestazioni acustiche, sono ideali per il fitness quotidiano, con tre diverse modalità di ascolto, super batteria per fino a 24 ore di ascolto combinato, funzione automatica di Play/Pausa e la resistenza al sudore e all’acqua. In più sono compatibili con Android e iOS: il top.

Zaino per bicicletta con pannello solare, un oggetto così utile a 70€. Realizzato in tessuto di nylon durevole ed ecologico con due cinturini curvi che forniscono un rinforzo leggero e forte, è perfetto per quei padri che non disdegnano gli sport all’aperto, come escursioni, trekking, pesca o ciclismo. Oltre alle classiche caratteristiche di uno zainetto, ha infatti un’uscita USB standard, con batterie da 6,5 ​​W che assicura la ricarica di emergenza attraverso un comodo pannellino solare.

Luce al LED con sensore di movimento, super leggero e resistente all’acqua, tuo a sole 15€. Queste luci non solo possono aiutare a fare luce, ma anche a segnalare la propria posizione. Hanno una porta USB e una batteria inclusa ricaricabile da 1200 mAh. Poi sono super funzionali, in quanto le usi premendo il pulsante in alto a sinistra per attivare la spia blu e i 2 sensori di movimento, e poi semplicemente agitando la mano entro 30 cm davanti alla lampada per accendere e spegnere la luce. Per chi ama il jogging o il ciclismo serale, mai più il problema di non essere visto dagli automobilisti.

Caricatore ad energia solare portatile a portafogli, è acquistabile a 53€. Un utilissimo caricabatterie solare super funzionale e facilissimo da portare sempre con sé. Quando è chiuso ha e dimensioni quasi di un borsello quadrato, mentre una volta spiegato “libera” ben quattro mini pannelli che assorbono il sole per poi trasformarne l’energia in corrente elettrica. Quest’ultima utilizzabile per ricaricare qualsiasi dispositivo a disposizione di papà. e veramente amichevole con il palmo, la tasca e la borsa che puoi portare facilmente dove vuoi

Orologio fitness tracker (per Android e iPhone) a soli 23€ (coupon da spuntare). Questo orologio sportivo è perfetto per i papà più sportivi che vogliono tenere sotto controllo la loro salute. Dotato di un display a colori TFT da 1.69” per una visione HD, sfrutta la tecnologia full touch screen per rendere le tue operazioni facili e veloci. 8 Modalità Sportive, batteria a luna durata e resistenza all’acqua lo rendono un best buy in questa fascia di prezzo.

Con questi interessanti gadget, molti dei quali in promozione su Amazon, fai davvero degli ottimi affari, perché oltre a risparmiare in alcuni casi, ti assicuri prodotti di qualità e godi sempre e comunque di spedizioni gratuite. Ricorda: molte di quelle che ti abbiamo segnalato sono occasioni limitate, quindi dovrai essere veloce se vuoi sfruttarne qualcuna. Se volete altri spunti o idee, potete leggere questo articolo.