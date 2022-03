AirPods ad un prezzo da URLO: solo 99€!

La piattaforma di Amazon permette ora di mettere mano sulle AirPods 2 di Apple a un prezzo scontato del 34%, vendendo le cuffie a soli 99€.

Le Apple AirPods di seconda generazione sono disponibili in forte sconto su Amazon, e possono essere acquistate per ben 99€ per un periodo di tempo limitato. Non è facile trovare dei prodotti targati Apple in forte sconto, dato che i prodotti di qualità della compagnia si presentano di solito con dei prezzi stabili, ed è per via di ciò che si tratta di una possibilità da non lasciarsi scappare. Ciò vale ovviamente sia per chi ha già delle cuffie wireless e desidera passare a un modello migliore senza spendere cifre assurde, e sia per chi vuole lanciarsi col piede giusto in questo mondo.

I dispositivi risultano comodi da indossare e hanno già avuto modo di farsi apprezzare moltissimo nel corso degli anni dagli utenti di tutto il mondo, al punto che Apple ha deciso addirittura di lanciare una terza generazione. Si ha modo di ricaricare le AirPods 2 grazie alla custodia ufficiale, la quale è compatibile sia con la ricarica wireless che con connettore Lightning, seppur sia bene in entrambi i casi assicurarsi di utilizzare dei dispositivi ufficiali e certificati.

Le AirPods 2 sono in super sconto sulla piattaforma di Amazon

Fra le migliori funzionalità del prodotto, all’infuori della comodità che questo presenta, troviamo anche un collegamento istantaneo da non sottovalutare e la possibilità di attivare Siri semplicemente chiamando il noto assistente, accedendo fin da subito alle sue molteplici funzionalità.

Grazie alle batterie capienti e all’ottimizzazione a cui Apple fa sempre caso, i dispositivi hanno modo di durare addirittura fino a 24 ore, un dato da non sottovalutare e che consente con un utilizzo standard diversi giorni di autonomia.

Non vi resta quindi che accedere alla pagina ufficiale del prodotto per poterlo acquistare a prezzo scontato, fruendo della spedizione gratuita grazie ad Amazon o di quella maggiormente rapida per tutti gli abbonati al servizio Prime della compagnia.