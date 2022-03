Cuffie wireless con batteria ultra e telefonate al top a prezzo SHOCK

Le ottime cuffie wireless di Anker sono in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo: mega batterie e telefonate al top con il 22% di sconto.

Le ottime cuffie wireless Soundcore Life P2i di Anker sono in offerta su Amazon a un prezzo tale che è quasi impossibile non prenderle in considerazione, soprattutto considerando le incredibili caratteristiche delle cuffie considerando il prezzo di vendita.

Infatti, ad appena 27 euro, le cuffie di Anker rappresentano facilmente il miglior device da non farsi scappare per ascoltare musica ad alto livello, per tanto tempo e anche per telefonare.

Cuffie wireless Anker in offerta su Amazon a un prezzo quasi ridicolo: -22% di sconto

Dicevamo ascolto ad alto livello: le cuffie integrano una soluzione audio tale da assicurarti il massimo dell’esperienza di ascolto indipendentemente dal genere musicale. I bassi sono sempre profondi, caldi, precisi e puliti, mentre anche le frequenze medie e alte godono di una perfetta equalizzazione che ti faranno sentire al centro del palco a suonare con i tuoi artisti preferiti.

Inoltre, nonostante il prezzo economico, le cuffie ti garantiscono tantissime ore di ascolto con una singola ricarica: la batteria integrata nei piccoli auricolari è più che sufficiente per accompagnarti durante il giorno con le sue 8 ore di autonomia ma, nel caso non ti bastassero, puoi sfruttare la piccola custodia di ricarica che estende l’autonomia fino a 28 ore. Il case di ricarica supporta anche la ricarica rapida che ti garantisce un’ora intera di ascolto dopo appena 10 minuti di ricarica. Ad appena 22€ le cuffie Anker dispongono anche di una particolare tecnologia di connettività istantanea che, dopo il pairing iniziale, ti permette di accoppiarle al tuo device non appena apri la custodia di ricarica.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon: a questo prezzo è davvero difficile, se non impossibile, trovare un device per ascoltare i tuoi brani preferiti ad altissima qualità. Tantissimi utenti hanno acquistato le cuffie wireless di Anker e ne sono rimasti shockati per la qualità costruttiva, l’ergonomia e l’autonomia che assicura tantissime ore di ascolto.