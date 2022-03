Festa del Papà, i consigli di Huawei

Da oggi fino al 16 marzo, in esclusiva su Huawei Store, smartwatch, smartphone e cuffie sono disponibili al prezzo più basso di sempre.

Fino al 16 marzo su Huawei Store sono disponibili promozioni e offerte Flash per diversi prodotti dell’ecosistema Huawei. Inoltre, da domani, martedì 15 marzo, fino alla fine del mese gli utenti Huawei potranno approfittare della Huawei Week con sconti fino al 50% solo su Huawei Store e la possibilità di acquistare PC, tablet, smartphone in bundle con un secondo prodotto Huawei aggiungendo soli 1,99€, per vivere al meglio l’ecosistema Huawei.

Festa del Papà con Huawei

Per il papà che ama tenersi in forma è possibile scegliere tra tre eleganti versioni dello smartwatch HUAWEI Watch GT3 da 46mm: la colorazione Active Black è disponibile a 199,00€ invece di 249,00€ con il cinturino in omaggio, Fashion Brown a 209,00€ anziché 269,00€ con in regalo HUAWEI FreeBuds 4i e cinturino e, infine, Elite Grey a 279,00€ invece di 329,00€ con in omaggio HUAWEI FreedBuds 4 Ricarica via Cavo e cinturino.

Al papà tecnologico Huawei propone HUAWEI nova 9. Lo smartphone ultrasottile e ultra leggero con display OLED curvo, Dual View Camera, tecnologia di ricarica sicura e batteria di lunga durata è acquistabile a 399,00€ anziché 499,90€ con phone case in omaggio solo su Huawei Store.

Gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4 Ricarica via Cavo con cancellazione attiva del rumore open-fit 2.0 sono in offerta a 89,00€ invece di 149,00€ con in regalo ID case solo su Huawei Store, per il papà che ama la musica. Da domani, martedì 15 marzo, fino alla fine del mese gli utenti Huawei potranno approfittare della Huawei Week con sconti fino al 50% solo su Huawei Store e la possibilità di acquistare PC, tablet, smartphone in bundle con un secondo prodotto Huawei aggiungendo soli 1,99€, per vivere al meglio l’ecosistema Huawei.

Chi è interessato a un pc, con 1,99€ in più può aggiungere anche il mouse Bluetooth HUAWEI Mouse Swift, gli auricolari HUAWEI Freebuds 4i e HUAWEI MateDock 2, la docking station piccola e leggera, elegante e pratica da portare ovunque. Con un tablet, puoi ottenere in bundle lo stilo HUAWEI M-Pencil di seconda generazione, la penna stilo Huawei altamente reattiva con una latenza di input di appena 2 ms, che garantisce un’esperienze di scrittura e di disegno più coinvolgente ed estremamente naturale, per esprimere al meglio la propria creatività.

Acquistando uno smartphone, sono disponibili i modelli di auricolari HUAWEI FreeBuds 4i e HUAWEI FreeBuds Pro, e lo smartwatch HUAWEI Watch Fit Elegant. Gli sportivi alla ricerca di un supporto completo per allenarsi e restare in forma, all’acquisto di uno smartwatch possono abbinare la bilancia HUAWEI Scale 3 (prezzo pieno 39,99€) che registra non solo il peso, ma anche la percentuale di grasso corporeo, la massa muscolare e ossea o la percentuale di acqua. Facile da usare, fornisce un rapporto completo sul proprio stato di salute.