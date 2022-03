Hub USB-C per iPad Pro a soli 13€

Grazie a un coupon che fornisce uno sconto del 50% si ha modo di mettere mano su un Hub USB-C per iPad Pro su Amazon a prezzo scontato.

Chiunque desideri un Hub USB-C per iPad Pro può ora fruire di un’offerta su Amazon davvero imperdibile, la quale permette di mettere mano su un dispositivo pieno di potenzialità a metà prezzo, semplicemente recandosi a questo link. Per fruire di questa opportunità è sufficiente attivare il coupon al 50% che di applica al prezzo totale, attivando la relativa casella e comprando il dispositivo a un prezzo a dir poco imperdibile.

Parliamo di un articolo compatibile per iPad Pro del 2018 e del 2020, che risulta indispensabile per gli utenti che desiderano aumentare le potenzialità del proprio dispositivo per quel che concerne i collegamenti, visto che si tratta di un hub che aggiunge nuove porte, e quindi un mare di nuove possibilità.

L’Hub USB-C per iPad Pro è in sconto su Amazon del 50%

Troviamo infatti un jack audio da 3,5 mm, porta USB-A, porta HDMI 4K, porta di ricarica di tipo C da 100 W e infine uno slot per la scheda SD/TF. Al fine di far funzionare il dispositivo non serve installare alcun tipo di software, visto che l’azienda ha pensato il tutto per garantire il cosiddetto Plug and play.

Con questo gioiellino acquistabile solamente per poco più di 10 euro si ha modo di mettere mano su un articolo pensato anche per chi viaggia con il proprio dispositivo, in quanto risulta particolarmente piccolo e resistente, al fine di evitare rotture e danneggiamenti in fase di trasporto.

Non vi resta quindi che mettere mano sul dispositivo accedendo allo sconto a tempo limitato attraverso la pagina ufficiale dell’Hub USB-C per iPad Pro, ricordandovi di attivare il coupon per accedere all’ottimo prezzo che potrebbe non durare per molto tempo. Ci teniamo a sottolineare che chiunque è abbonato al servizio di Amazon Prime può riuscire ad accaparrarsi il gioiellino senza alcun tipo di spesa di spedizione e in tempo record.