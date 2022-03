iPhone 13 Mini verde: disponibile e già IN SCONTO

iPhone 13 Mini in colorazione verde è appena arrivato sul mercato ma è già disponibile scontato ad un prezzo speciale su Amazon: approfittatene.

Apple ha da poco svelato i nuovi prodotti durante l’evento Peek Performance di martedì. Oltre ai meravigliosi Mac Studio e Studio Display, l’azienda di Cupertino ha tolto i veli all’inedito iPhone SE (2022), un midrange con il processore di ultima generazione e modem 5G e all’iPad Air, un tablet prestante con la piattaforma Apple Silicon M1 al suo interno. Curiosamente però, Tim Cook ha svelato le nuove colorazioni per iPhone 13 e 13 Pro. Parliamo delle varianti Green e Alpine Green.

Adesso però, con un debutto pressocché immediato e con una commercializzazione alle porte, scopriamo che iPhone 13 Mini verde è già in sconto su Amazon al miglior prezzo di sempre: solo 759,00€ al posto di 839,00€. È un record per un telefono della mela che non è ancora arrivato sul mercato.

iPhone 13 Mini: in verde è stupendo

Diciamolocelo chiaramente: la colorazione verde è meravigliosa, anche se qualcuno online ha suggerito che la variante Mint del 2020 era leggermente più bella. Qui siamo nel campo della soggettività ed è difficile capire quale sia il prodotto che merita la menzione come “iPhone più bello di sempre”.

Ad ogni modo, quello che stupisce è il prezzo a cui viene venduto. iPhone 13 Mini infatti, è il modello con schermo da 5,4 pollici: è il più compatto della line-up ma presenta delle caratteristiche da primo della classe. Processore Apple Bionic A15, modem 5G per la connettività di ultima generazione, design industrial con bordi squadrati e frame in alluminio, retro in vetro con ricarica wireless e MagSafe, pannello OLED con refresh rate da 60 Hz, super risoluto e super nitido anche sotto la luce diretta del sole.

Sul versante fotografico poi, regala emozioni: due lenti con stili fotografici e modalità Cinema, capace di rendere sfocato lo sfondo come si usa fare con le attrezzature cinematografiche professionali. Ad ogni modo, i sensori da 12 Mpx (wide e ultra wide) sono fra i migliori della categoria, ampiamente apprezzati da content creator (e non solo) di tutto il mondo.

A 759,00€ è un affare su tutti i fronti.