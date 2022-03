KenaMobile: nuova PROMO BOMBA ora con 230GB!

KenaMobile virtuale low-cost di TIM offre in queste ore un’offerta davvero squisita ed unica nel suo genere con 230GB! Nello specifico, quello che mette sul piatto questo Full MVNO è una promo con un bundle internet davvero cospicuo ad un prezzo concorrenziale pari a 7,99 euro mensili.Vediamo ora nel dettaglio tale promo disponibile per un

KenaMobile virtuale low-cost di TIM offre in queste ore un’offerta davvero squisita ed unica nel suo genere con 230GB! Nello specifico, quello che mette sul piatto questo Full MVNO è una promo con un bundle internet davvero cospicuo ad un prezzo concorrenziale pari a 7,99 euro mensili.

Vediamo ora nel dettaglio tale promo disponibile per un periodo di tempo limitato.

KenaMobile: PROMO 230GB a 7,99€

Come abbiamo specificato all’inizio questa tariffa offre 230 Giga di internet in 4G con velocità massima raggiungibile pari a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati verso qualsiasi operatore mobile e fisso italiano e SMS sempre senza limiti e verso tutti i carrier nazionali. Il tutto per soli 7,99 euro ogni mese. L’offerta è una prepagata e dunque prevede l’addebito sul credito residuo della SIM. In questo prezzo troviamo anche 5,5 Giga da utilizzare in roaming in 3G.

Il bundle totale in realtà è disponibile solo per il primo mese. Kena, infatti, offre i 100 Giga aggiuntivi solo per 30 giorni attivando la promo entro il 29 Marzo 2022.

L’offerta, come tutte le altre di questo virtuale, non ha alcun vincolo contrattuale inserito. Sarà possibile, infatti, recedere o cambiare gestore senza alcun costo.

La promozione di quest’oggi è disponibile ONLINE per chi richiede la portabilità del proprio numero e proviene da Iliad, Poste Mobile, ho.mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Questa tariffa è attivabile solo richiedendo il passaggio a Kena da questi virtuali, non è infatti possibile richiedere l’attivazione di un nuovo numero.

Costi ed altro

Kena per chi richiede l’attivazione di questa PROMO regala sia il costo di attivazione che quello solitamente richiesto per la spedizione della SIM. Ricordiamo inoltre che è possibile attivare l’offerta con 230GB solo entro il 29 Marzo 2022.