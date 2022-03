Lampadina SMART a meno di 10€: ti fa risparmiare in bolletta

Se sei in cerca di una lampadina Smart che ti possa aiutare a rendere la tua casa tecnologica allora ti presento questa qui di TP-link.

Se vuoi rendere la tua casa ancora più funzionale non puoi proprio rinunciare a una comodissima lampadina Smart che ti permette di avere un sistema di illuminazione completamente personalizzabile in un solo gesto. Facilissimo da utilizzare, con il suo attacco E27 è compatibile praticamente con qualunque sistema.

Grazie alla promozione su Amazon, poi, la paghi meno di €10 perché il suo prezzo conclusivo ammonta a soli €8,49 ma se sei interessato fai subito perché potrebbe terminare da un minuto all’altro.

Conta che è firmata TP-link e le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Lampadina Smart: A questo prezzo ne puoi comprare anche più di una

Una lampadina Smart in casa significa poter gestire l’illuminazione un po’ come vuoi perché non solo ti dà diverse possibilità, ma la puoi gestire sia mediante smartphone scaricando l’applicazione gratuita che servendoti della tua voce. In quest’ultimo caso devi avere a portata di mano un assistente vocale come Amazon Alexa o Google Assistant.

La monti e in un secondo hai la possibilità di modificare l’intensità della luce salvaguardando allo stesso tempo il risparmio energetico. Infatti al suo interno c’ha anche un modulo che è capace di monitorare i consumi garantendoti tutte le informazioni di cui sei in cerca.

Quanto riguarda la sua colorazione, ti informo subito che si tratta di una luce bianca abbastanza naturale.

Approfitta subito della promozione su Amazon e portati a casa questa lampadina Smart firmata tp-link a soli €8,49 senza rinunciare a nulla. Se possiedi un abbonamento Prime, la ricevi a casa in quattro e quattr’otto senza spendere neanche €1 in più.