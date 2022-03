Motorola Edge 30 Pro al MINIMO STORICO e lo paghi a rate

Motorola Edge 30 Pro è il nuovo top di gamma dell’OEM cinese di proprietà di Lenovo; oggi si trova al suo minimo storico su Amazon.

Motorola ha svelato il suo top di gamma per la prima metà del 2021 pochissimi giorni fa: si chiama Edge 30 Pro ed è un’ammiraglia premium senza eguali nel settore. È arrivato in Cina nel dicembre dello scorso anno e solo da poco è approdato nel mercato internazionale ad un prezzo da fuoriclasse: solo 849,00€.

Curiosamente però, oggi si trova già a 731,27€ su Amazon, con uno sconto pari al 14% sul prezzo di listino e un sacco di vantaggi al seguito. In primo luogo, citiamo le spedizioni gratuite per i membri di Prime; in seconda istante, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis. Praticamente, questo smartphone potrà essere vostro a poche decine di euro al mese: mica male.

Motorola Edge 30 Pro: perché comprarlo?

Questa è la famosa domanda da” un milione di dollari”: il motivo è presto detto. Ci troviamo di fronte ad un fuoriclasse senza eguali, un flagship premium con processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e caratteristiche di punta. Se pensate che costa quanto un mediogamma di alto livello, ma è un’ammiraglia degna di Galaxy S22 Ultra, allora capirete bene che questo è l’affare del giorno per chi ama gli Android-phones.

Vanta un pannello OLED da 6,7 pollici, con refresh rate da 144 Hz e risoluzione FullHD+; non di meno, abbiamo un design minimal, pulito ed elegante, capace di catturare l’attenzione con un colpo d’occhio. La batteria è da 4800 mAh e c’è il supporto per la fast charge cablata da ben 68W: si ricarica in un baleno. In più, sono presenti 12 GB di RAM e 256 GB di storage per l’archiviazione delle app. Android 12 con skin MyUX completano il tutto.

Dulcis in fundo, in confezione gli acquirenti potranno ricevere anche una pratica cover per proteggere il proprio dispositivo. Insomma, a 731,27€ è difficile trovare di meglio oggi, considerando anche che è un device appena uscito sul mercato: approfittatene prima che terminino le scorte.