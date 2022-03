Notebook Teclast: costa 1/4 del MacBook Air, è bello e potente

Quest’ottimo notebook Teclast che costa 1/4 del MacBook Air di Apple è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo irresistibile.

Chi l’ha detto che devi spendere un capitale per acquistare un notebook di design, bello da vedere, leggero, sottile e pensato per accompagnarti durante il tuo lavoro? L’ottimo notebook Teclast F15 Plus2 è in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi assolutamente lasciarti scappare.

Infatti, ad appena 309€, il notebook Teclast è la soluzione ideale per ottenere il massimo delle prestazioni senza scendere a compromessi a un prezzo molto competitivo.

Il notebook Teclast F15 Plus2 è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile

Il design è tipico dei notebook di fascia alta con un ampio display da 15.6 pollici, luminoso, con colori sempre fedeli e un ottimo angolo di visuale. La tastiera è grande e spaziosa, con tanto di tastierino numerico, per darti la possibilità anche di lavorare a fogli di calcolo in tutta comodità.

Il processore e la RAM di nuova generazione ti assicurano prestazioni di alto livello in qualsiasi situazione: puoi navigare in rete, chattare con gli amici, lavorare oppure svagarti senza preoccuparti di lag o impuntamenti vari. Munito di Windows 10, il notebook dispone di un’ampia batteria da 38000 mWh perfetta per accompagnarti durante tutta la giornata di lavoro senza mai lasciarti sul più bello.

Spesso appena 7 mm e con un peso pari a 1.65 kg, il telaio in metallo conferisce robustezza al notebook dandoti la possibilità di portarlo sempre con te in uno zaino o in una borsa senza inutili preoccupazioni. Inoltre, grazie alle numerose porte e alla connettività Wi-Fi a 2.4/5 GHz, il notebook di Teclast ti permette di collegare numerose periferiche e di navigare in rete ad alta velocità.

Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito il notebook di Teclast in offerta su Amazon a un prezzo incredibile. Dispone di tutte le tecnologie di cui hai bisogno per lavorare, studiare e svagarti senza rinunciare a nulla. Inoltre, se metti la spunti alla voce “Applica coupon 30€“, hai l’opportunità di riceverlo a casa a un prezzo ancora più vantaggioso.