OPPO A54s: batteria infinita e tripla fotocamera a prezzo HOT

OPPO A54s è in offerta su Amazon a un prezzo da non lasciarsi scappare: batteria di lunga durata e fotocamera tripla in sconto a -22%.

Se sei alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media con un ottimo rapporto qualità/prezzo, non devi farti scappare questa incredibile offerta di Amazon su OPPO A54s.

Lo smartphone Android di fascia media è in sconto del 22% a un prezzo hot che non puoi non considerare: ti bastano appena 179€ per un device che è in grado di garantirti un utilizzo di alto livello in ogni situazione.

OPPO A54s è in offerta su Amazon a un prezzo da non lasciarsi scappare

L’ampio display da 6.52 pollici ad alta risoluzione è perfetto per navigare, chattare, guardare contenuti video anche sotto la luce diretta del sole e dispone anche dello sblocco con il riconoscimento facciale (o con il sensore laterale) tramite la fotocamera selfie. Il design di OPPO A54s non ha nulla da invidiare agli smartphone Android che costano 5/6 volte di più: è sottile appena 8.4 mm ed è super leggero con 190 grammi di peso.

Sul retro è presente una incredibile fotocamera tripla che ti permette di scattare foto e registrare video ad altissima qualità: il merito è del particolare sensore da 50 MP con tecnologia IA in grado di ottenere il massimo al buio o in condizioni di buona luminosità. Che dire poi del telaio completamente impermeabile agli schizzi di acqua e dell’incredibile autonomia; a tal proposito, OPPO A54s monta una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W che ti assicura tantissime ore di utilizzo senza compromessi. Inoltre, puoi attivare la modalità risparmio energetico per continuare a utilizzare lo smartphone ancora più a lungo.

Cosa stai aspettando? Acquista subito lo smartphone di OPPO in offerta su Amazon a un prezzo davvero incredibile: tantissimi utenti l’hanno già acquistato e sono rimasti colpiti dalle ottime prestazioni del telefono e dall’esperienza di utilizzo. Sfrutta oggi questa offerta e acquistalo in sconto del 22%, non te ne pentirai.