OPPO A96: un leak svela ogni dettagli sul device economico

Un leaker ha pubblicato su Twitter ogni dettaglio sullo smartphone OPPO A96: ecco il design, la scheda tecnica e il prezzo di lancio.

A distanza di qualche mese dall’annuncio di OPPO A96 5G, sembra che il colosso cinese sia ormai pronto a lanciare il modello OPPO A96 (4G) in queste ore protagonista di un leak che ne svela (quasi) ogni dettagli.

Il leaker Sudhanshu Ambhore, infatti, ha pubblicato un tweet su Twitter in cui non solo svela il probabile design dello smartphone di OPPO, ma snocciola anche tutti i dati relativi alla scheda tecnica.

OPPO A96 senza più segreti grazie a un inedito leak

OPPO A96 (4G) sarà con ogni probabilità il nuovo smartphone economico di rifermento dell’azienda: frontalmente sarà probabilmente presente un pannello AMOLED da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro da 16 MP con apertura f/2.0 e cornici piuttosto ottimizzate. Sul retro, invece, è ben visibile una fotocamera doppia con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, un sensore macro/di profondità da 2 MP e il flash LED.

-OPPO A96 renders and specs.

8GB+128GB: ₹19,999 -OPPO A76 (same as global version)

6GB+128GB: ₹17,499 pic.twitter.com/CF9fUK0tWK — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 12, 2022

Sotto la scocca è molto probabile che sarà presente il processore di fascia economica Qualcomm Snapdragon 680 accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno – sembra che il device arriverà in un’unica configurazione -, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.1.

Non potevano mancare alcune particolarità ancora tipiche della fascia economica come il jack audio da 3.5 mm e il sensore di impronte fisico e integrato lateralmente nel tasto di accensione. Oltre al supporto dual SIM 4G, OPPO A96 dovrebbe montare un modulo Bluetooth 5.0, Wi-Fi 801.11ac e GPS/GLONASS/Galileo.

Atteso con dimensioni e peso pari a 164.4 × 75.7 × 85 mm per 191 grammi, con tutta probabilità il nuovo smartphone economico di OPPO sarà disponibile nelle prossime settimane a un prezzo pari a circa 240 euro al cambio. Vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.