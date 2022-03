Realme RMX3575/6 (Realme V21 5G) passa dal TENAA: ecco cosa sappiamo

Lo smartphone Realme RMX3575/6 ha ricevuto la certificazione TENAA che ne ha svelato alcune interessati informazioni: tutti i dettagli.

Realme ha ancora molte carte da giocarsi in questi mesi, e molto probabilmente il nuovo smartphone di fascia media Realme RMX3575/6 che ha ricevuto la certificazione TENAA giocherà un ruolo fondamentale per cementificare ancora di più la posizione di potere del colosso cinese nel mercato degli smartphone Android.

In questi giorni il TENAA ha registrato il passaggio di due nuovi smartphone Realme: il modello RMX3575 e il modello RMX3576. Dalle prima indicazioni pubblicate in rete, sembra che in realtà si tratti dello stesso identico dispositivo ma con differenti tipologie di connettività (molto probabilmente uno 4G e l’altro 5G).

Realme RMX3575/6 riceve la certificazione TENAA: cosa sappiamo sul medio gamma

Secondo le certificazione TENAA, Realme RMX3575/6 dovrebbe montare un display TFT da 6.56 pollici a risoluzione HD+ da 720 x 1612 pixel, il sensore di sblocco laterale molto probabilmente integrato nel tasto di accensione, una fotocamera punch hole e verosimilmente cornici piuttosto ottimizzate ma con la classica gobba sul lato corto inferiore che troviamo in quasi tutti gli smartphone Android di fascia media.

Lo smartphone dovrebbe montare un processore octa-core da 2.2 GHz con 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD; non è chiaro quale sia il modello del processore, ma con tutta probabilità si tratta del SoC di fascia media MediaTek Dimensity 700. Il device di Realme è inoltre atteso con una batteria da 4980 mAh con supporto alla ricarica rapida (non si sa ancora bene a quanti W arriverà), fotocamera posteriore doppia con sensore principale da 13 MP e secondario da 2 MP, dimensioni pari a 163.8 x 75.1 x 8.1 mm e peso di 185.5 grammi.

Secondo le ultime indicazioni pubblicate dal leaker WHY LAB, sembra che Realme possa svelare questo smartphone con il nome commerciale Realme V21 5G e un prezzo di lancio piuttosto aggressivo. Con tutta probabilità il device si posizionerà un gradino più basso rispetto il modello Realme V25 5G lanciato poco tempo fa in Cina.