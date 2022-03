The Boys 3 si mostra nel primo trailer

Il trailer della stagione 3 di The Boys è stato ufficialmente rilasciato, ecco cosa aspettarsi dai nuovi episodi.

Dopo una scoppiettante seconda stagione, in senso figurato e non solo, The Boys è pronto a tornare con una terza serie di episodi, la quale sembra pronta a presentarsi con la stessa carica che abbiamo visto con i precedenti.

Parliamo infatti di contenuti anticipati prima da un poster che aveva fornito un importante indizio in merito a Butcher, il capo della banda, e che ora sono stati nuovamente anticipati dal trailer della terza stagione di The Boys.

Il trailer della terza stagione di The Boys è stato rilasciato

Nel corso del breve filmato, dalla durata di poco più di un minuto circa, è possibile avere a che fare con una panoramica (ovviamente gore come sempre) in merito a quello che vedremo nella nuova stagione. Si parte innanzitutto da un Butcher che, seguendo l’ombra dei fumetti, è pronto a diventare quello che più odia per sconfiggerlo, come si evince fin da subito dai suoi occhi luminescenti simili a quello che Patriota ha avuto modo di sfoggiare in molteplici occasioni.

Non ci vuole molto prima che anche il capo della banda abbia modo di sfoggiare dei raggi laser nel trailer della stagione 3 di The Boys, mettendo in risalto la sua nuova potenza e pericolosità, tutta pronta a essere scagliata contro ogni altro Super. Nel corso del filmato non mancano anche delle sequenze relative a quello che combineranno gli altri personaggi, fra ritorni inaspettati e la banda come sempre pronta a creare un vero caos da non sottovalutare.

Ecco quindi che non resta che aspettare solamente qualche mese al fine di scoprire di più in merito ai contenuti in arrivo, dato che la data d’uscita della nuova stagione di The Boys è fissata per il 3 giugno 2022. Non resterà che vedere se gli episodi avranno modo di presentare la stessa tenacia che si riesce a respirare grazie al filmato introduttivo, risultando pronti ad accontentare i fan della serie Prime Video.