In occasione di Juve-Villareal su Prime Video, Sandro Piccinini sarà “ospite” di Alexa

Sandro Piccinini interagirà con gli utenti via Alexa. Con quest’ultima e Fire TV tutti gli highlights di Champions League saranno a portata di voce.

Domani, vigilia dell’attesa sfida di Champions League tra Juventus e Villareal, il buongiorno di Alexa sarà davvero “‘ccezionale!” In occasione infatti della partita in diretta live e in esclusiva su Prime Video, che vede scendere in campo la squadra di Massimiliano Allegri per il match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, un ospite speciale ha raggiunto Alexa nel Cloud. Si tratta di Sandro Piccinini, il noto telecronista che interagirà con l’assistente vocale di Amazon e con gli utenti.

Alexa ospita Sandro Piccinini

Domani, infatti, basterà dire “Alexa, buongiorno!” per prepararsi a vivere l’attesa del big match insieme a Sandro Piccinini. E, grazie ad Alexa, le emozioni della UEFA Champions League non si fermano nemmeno dopo il fischio finale. Per rivedere gli highlights della partita su tutti i dispositivi con integrazione all’assistente personale intelligente dotati di schermo e su Fire TV, basterà dire, giovedì 17 marzo, “Alexa, apri gli highlights di UEFA Champions League”.

Le migliori azioni dei match in esclusiva Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre. Per tutti gli altri match, gli highlights saranno riproducibili il giovedì fino alle 23:59.

Mercoledì 16 marzo 2022, dunque, appuntamento all’Allianz Stadium di Torino, dove scenderà in campo la Juventus di Dybala e Vlahovic contro gli spagnoli del Villarreal. Dopo l’1 a 1 dell’andata, l’obiettivo per entrambe le squadre è quello di vincere, anche perché il nuovo regolamento della UEFA non tiene più in conto la regola del gol in trasferta, che in caso di pareggio, in passato, valeva doppio.

Da quest’anno, infatti, in caso di parità nel computo totale dopo le partite di andata e ritorno, i gol in casa e quelli in trasferta avranno lo stesso valore. Per cui si andrà ai supplementari. Anche in questo caso, appuntamento su Prime Video alle 21.00 per la diretta, ma se volete seguire il pre-partita, allora dovrete collegarvi alle 19.30. Il match tra Juventus e Villareal sarà visibile per gli abbonati al servizio Prime, che comprende ovviamente Prime Video, senza alcun costo aggiuntivo.