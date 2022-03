iPhone 13 Pro (236 GB) è su AMAZON ed è IN SCONTO (-90€)

iPhone 13 Pro è il super flagship di casa Apple: è il telefono del momento; grazie ad un’interessante promo, oggi si trova ad un prezzo speciale su Amazon.

Se state cercando un nuovo smartphone di punta e non badate a spese, iPhone 13 Pro è ciò che fa per voi. Parliamo del top di gamma più ricercato degli ultimi mesi, oltre che introvabile. Per diverso tempo infatti, non si trovava in commercio a causa dell’elevata domanda da parte dell’utenza e questo ha portato Apple ad aumentare gli straordinari di lavoro per produrre più unità da destinare ai vari mercati. Fra le altre cose poi, citiamo anche la carenza di semiconduttori che sta mettendo in crisi l’intero settore tech mondiale.

Oggi però, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero frizzante. Su Amazon si trova il modello da 256 GB di iPhone 13 Pro ad un prezzo scontato di ben 90€. Capite bene che su un prodotto da oltre 1309€, uno sconto del 7% vi permetterà di risparmiare una bella somma di denaro. Non di meno, le spedizioni non dovrete pagarle: saranno infatti incluse. Morale della favola, sarà vostro a soli 1219,00€. E se volete la versione “verde alpino” appena presentata, sappiate che bastano giusto 50€ in più per portarsela a casa.

iPhone 13 Pro: il miglior device al mondo è in offerta

Inutile girarci intorno: per chi cerca un device Apple, questo è il miglior iPhone di sempre. Pannello ProMotion da 120 Hz da 6,1 pollici SuperRetina, processore potentissimo A15 Bionic, 256 GB di spazio, ma ancora: tre sensori premium da 12 Mpx ciascuna con stili fotografici, modalità Cinema e molto altro ancora.

L’estetica è minimal, squadrata, con frame in acciaio inossidabile e retro in vetro satinato; anteriormente invece, il pannello è protetto da un Ceramic Shield di ultima generazione, ancora più resistente ai danni accidentali, ai graffi involontari e alle cadute.

È uno dei migliori cameraphone al mondo, paragonabile ad una videocamera premium tascabile con tanti effetti, stabilizzazione e registrazione 4K HDR al seguito. Non di meno, potrete scattare in Apple ProRAW e girare clip in ProRes, i formati professionali degli esperti di imaging. A 1219,00€, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvelo scappare.