iPhone 13: SCONTO PAZZO, lo porti a casa ad un PREZZO MAI VISTO (-140€)

iPhone 13 in colorazione galassia e con 128 GB di memoria integrata è l’offerta del giorno presente su Amazon: affrettatevi prima che terminino le scorte.

Girovagando per il web, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero molto intrigante. Di fatto, il nuovo melafonino di casa Apple, iPhone 13 Pro, è stato avvistato su Amazon a soli 801,00€. Si tratta di una delle migliori offerte di sempre, che porta il device al suo minimo storico. Lo sconto infatti, è semplicemente “folle”. Ben 140€ in meno per un iDevice che, come sappiamo, tende a non svalutarsi in fretta.

Non di meno, segnaliamo la possibilità di godere della spedizione gratuita per i membri possessori del servizio Prime e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie a Cofidis. Praticamente, questo gioiellino (in colorazione Galassia e con 128 GB di storage) sarà vostro a poche decine di euro al mese. Mica male.

iPhone 13: mai visto un prezzo così basso

Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad uno dei prezzi più bassi di sempre per l’ultimo flagship della mela svelato a settembre scorso. Costa solo 801,00€ e presenta ben 128 GB di memoria per l’archiviazione di dati, applicazioni, foto, video, musica e molto altro ancora. È in colorazione “Galassia” (la più chiara nonché la più elegante, a nostro avviso). Ha un frame in alluminio e il retro in vetro; a tal proposito, citiamo il Ceramic Shield che protegge lo smartphone dai graffi, dalle cadute accidentali e dagli urti.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15, il chipset di ultima generazione che assicura prestazioni mostruose sia sul fronte lavorativo che ricreativo: social, mail, browsing, office, gaming, insomma. Chi più ne ha, più ne metta. Questo telefono non teme nulla.

Dulcis in fundo, troviamo un comparto fotografico degno di nota: due fotocamere (wide e ultra wide) da 12 Megapixel con stili cinematografici, registrazione video in HDR e in 4K, slow motion, Cinema Mode, scatti con bokeh attivo, set fotografici.

iPhone 13 è uno dei migliori cameraphone di sempre: a questo prezzo (solo 801,00€ con lo sconto del 7%), deve essere vostro.