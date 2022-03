Lampada quadra LED da soffitto REGALATA su Amazon (12€)

Questa lampada a basso consumo energetico è compatibile con gli assistenti vocali e facilmente integrabile con l’ecosistema della tua smart home.

Al giorno d’oggi poter puntare su sistemi di illuminazione a basso consumo energetico e magari anche integrati con l’ecosistema della nostra smart home è molto importante. Se poi si riesce anche a risparmiare qualcosa nell’acquisto ancora meglio. In questo preciso momento, con appena 12€, su Amazon trovi questa interessante lampada da soffitto al LED con funzioni smart.

Lampada quadrata da soffitto LED

Questa eccellente plafoniera quadrata è bella resistente, costruita in alluminio e in nichel opaco, con una superficie luminosa in plastica bianca. L’apparecchio è facile da installare grazie allo speciale supporto per soffitto. Inoltre non sono necessari collegamenti a vite laterali sull’alloggiamento. Grazie alla sua compatta struttura sotto ai 30 mm, la plafoniera può essere perfino installata senza problemi anche sulle pareti.

Può essere controllata con l’aiuto del Bluetooth tramite app e tramite il telecomando connect.Z (disponibile separatamente). Grazie alla tecnologia ZigBee 3.0 integrata il controllo è possibile anche tramite WLAN e assistenti vocali compatibili.

Grazie all’applicazione gratuita AwoX Home Control e al telecomando (EGLO 99099) hai a disposizione le seguenti opzioni di controllo: varialuce (Dimming), cambio di temperatura del colore tra bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo (2700 – 6500 Kelvin) e vasta selezione di colori RGB. È anche possibile salvare preferiti e gruppi di luci.

L’app contiene ulteriori funzionalità di comfort come timer, luce notturna, simulazione del crepuscolo, sveglia luminosa, simulazione di presenza e modalità discoteca, ed è disponibile sia per iOS dalla versione 13, che per Android dalla versione 8 e permette quindi un controllo semplice e rapido tramite smartphone, tablet e smartwatch. Una lampada smart completissima, dunque. In questo momento puoi farla tua con appena 12€, con le spedizioni veloci e gratuite di Amazon Prime.