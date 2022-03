Lenovo ThinkVision M15, MAI a un PREZZO così BASSO (-22%)

Il sensazionale Lenovo ThinkVision M15 con funzione Power Pass Through lo trovi in questo istante super scontato su Amazon.

Vai su Amazon, in questo momento ci trovi subito pronto alla spedizione il Lenovo ThinkVision M15 a un prezzo mai così basso. Con 219€ e uno sconto del 22% è praticamente tuo, con l’invio del pacco addirittura gratuito. Se non è una grande occasione questa…

Lenovo ThinkVision M15, che sconto!

Grazie a soli 860g di peso e uno spessore di 6mm, lo puoi portare ovunque tu vada senza alcuna fatica. Quando ti serve lo tiri fuori e inizi a farci quello che vuoi per lavoro o divertimento. Controlli il supporto integrato e pieghevole dell’M15, lo regoli e il monitor si solleverà per allinearsi all’altezza di un computer portatile per un’esperienza senza precedenti. L’ampio display da 15,6″ Full HD ti permette poi di visualizzare i contenuti ad alta definizione al meglio.

Dotato di due porte USB Type-C2 identiche, il monitor ti offre l’indispensabile capacità Power Pass Through. Ciò significa che puoi alimentare sia il monitor che il laptop con un singolo adattatore di alimentazione, fino a 65W3, collegato a una porta con un cavo USB Type-C2 collegato al computer dall’altra porta.

In alternativa, si può semplicemente alimentare il monitor M15 tramite il notebook utilizzando una sola connessione USB Type-C. Poiché la sicurezza è da sempre nella mente di ThinkVision, il monitor mobile M15 è dotato anche della tecnologia a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV Rheinland, che protegge gli utenti dall’affaticamento degli occhi causato da determinate frequenze di luce blu. E allora, non cincischiare, fai tuo questo Lenovo ThinkVision M15 219€ per un risparmio netto di 60,00€ (22%). Il tutto con le spese di spedizioni gratuite di Amazon.