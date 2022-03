Logitech MX Master 2S a soli 55 euro!

Il Mouse Wireless Logitech MX Master 2S è disponibile su Amazon ad un prezzo da urlo di 54,99 euro, uno sconto del 45% dal prezzo originale.

Su Amazon è disponibile il Mouse Wireless Logitech MX Master 2S, un dispositivo in grado di sfruttare ogni tipologia di superficie per il suo utilizzo, dotato di scorrimento veloce, ergonomico e ad un prezzo da urlo: solo 54,99 euro. Per acquistarlo, potete cliccare su questo link.

Il dispositivo, collegabile tramite bluetooth o wireless, è utilizzabile fino a tre computer e permette utilizzi di ogni tipo, a seconda della necessità e dell’occasione. Questo mouse vanta infine un controllo eccezionale tra i suoi 4.000 DPI e la capacità di scorrere su qualunque superficie (spessore minimo di 4 mm), compreso il vetro.

Logitech MX Master 2S scontato del 45%

Il mouse wireless è collegabile anche tramite cavo USB, così da poterlo usare durante la ricarica e in soli tre minuti la batteria sarà pronta per un utilizzo di un intero giorno. Una ricarica completa inoltre, può far durare questo Logitech MX Master 2S fin a 70 giorni.

La speciale forma ergonomica e sagomata sostiene perfettamente la mano e il polso offrendo una posizione comoda e naturale. Il dispositivo in questione è collegabile tramite Bluetooth, via Cavo USB e Penna USB: nel secondo caso, andrà bene Windows 7, Windows 8 o versioni successive, Mac OS X 10.10 o versioni successive. Per il collegamento senza fili invece, potrete usare Windows 8 o versioni successive, Mac OS X 10.10 o versioni successive, purché ci sia il bluetooth disponibile.

La confezione del prodotto Mouse Wireless Logitech MX Master 2S contiene al suo interno il device, un ricevitore da collegare così da poterlo collegare senza bluetooth ma sempre in modalità wireless, un cavo micro USB per la ricarica (e l’utilizzo via cavo) e la documentazione utente. Il Mouse Wireless Logitech MX Master 2S è acquistabile a soli 54,99 euro su Amazon, ma potrete acquistarlo anche in accoppiata con la Tastiera Bluetooth Multidispositivo per un totale di 89,89 euro, entrambi in una colorazione grafite.