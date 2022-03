Mai più senza il tuo mini HUB USB, subito ad 8€ su Amazon

Un mini HUB USB che non ha paura di stupire questo in promozione su Amazon, piccolo ma funzionale e soprattutto economico.

Smettila di fare quell’attacca e stacca tra le varie periferiche che hai, lo sappiamo benissimo che sei stanco anche tu. Se da tempo ti stai chiedendo come risolvere questo inconveniente, sappi che oggi hai la risposta proprio sotto gli occhi. Si tratta di un semplicissimo mini HUB USB che costa poco e ti fa stare ore e ore al computer senza mai doverti preoccupare un secondo in più.

Se ne approfitti letteralmente al volo te lo porti a casa con appena 7,99€.

Lo ricevi in quattro e quattr’otto con le spedizioni Prime e non paghi neanche un singolo euro in più. Senti odore di affari? È esattamente quello per cui ti sto scrivendo.

Mini HUB USB: in una sola mossa hai quattro porte anziché una

Sappiamo benissimo che i computer di ultima generazione sono bellissimi, potentissimi, fighissimi. Però dobbiamo dirlo: quasi tutti hanno lo stesso problema, non hanno abbastanza porte USB.

Con questo mini HUB USB, tuttavia, non hai limitazioni perché te ne basta esattamente una per ricavarne quattro aggiuntive. In questo modo puoi collegare più prodotti e dispositivi insieme senza dover scendere a compromessi.

Dimensioni minime, efficacia assicurata. Da portare sempre dietro è il tuo migliore amico, tanto non potrai più farne a meno una volta che lo proverai. Le porte che ti mette a disposizione sono delle classiche USB A, per assicurarti che stiano funzionando a pieno regime c’è finanche un LED integrato.

Insomma, risolvi il problema e spendi il minimo sindacabile visto che si tratta di soli 7,99€. Ora su Amazon se non te lo fai sfuggire. Le spedizioni sono velocissime, grazie ai servizi Prime ci impiegano appena uno o due giorni. Sei abbonato? Meno male così ti risparmi anche i costi aggiuntivi e non paghi un singolo centesimo in più.