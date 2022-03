POCO F3 è in offerta su Amazon a un prezzo RIDICOLO (-40%)

POCO F3 di Xiaomi è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da resistere: ottime prestazioni e design curato con il 40% di sconto.

L’offerta Amazon di oggi su POCO F3 di Xiaomi è una di quelle a cui è impossibile dire di no. Se sei alla ricerca di uno smartphone completo di tutto, con un design raffinato e un rapporto qualità/prezzo che fa invidia a tutti gli OEM Android, lo smartphone di Xiaomi è l’unica risposta che devi prendere in considerazione in questo momento.

Non ti fare ingannare dall’incredibile sconto del 40%: ad appena 290€ ti garantisce un’esperienza di utilizzo che ti lascerà a bocca aperta e ti chiederai come sia possibile per un device venduto a un prezzo così competitivo.

POCO F3 è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da resistere

POCO F3 dispone di un ottimo pannello AMOLED da 6.67 ampio e luminoso, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, colori ricchi, bilanciati, neri profondi e sempre precisi: adorerai utilizzarlo per guardare foto, video e anche per giocare. Nonostante il prezzo economico dispone dell’ottimo processore Snapdragon 870 e una scheda tecnica con RAM e spazio interno super veloce: puoi avviare e tenere in memoria tutte le applicazioni che vuoi senza nessun problema, e il trasferimento dei file avviene in un battito di ciglia.

POCO F3 saprà sbalordirti anche per quanto riguarda l’ascolto della musica: il merito è degli speaker stereo con tanto di supporto Dolby Atmos per un intrattenimento sempre al top. Inoltre, non devi mai più temere di restare senza batteria proprio sul più bello: non solo dispone di una incredibile batteria da 4520 mAh, ma puoi sfruttare la ricarica rapida che ti assicura molte ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di ricarica.

Che cosa stai aspettando? Acquista subito l’ottimo smartphone di Xiaomi e ricevilo in appena 1 giorno senza costi aggiuntivi di spedizione. Tantissimi utenti lo hanno già acquistato e sono rimasti incredibilmente colpiti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo del telefono: ti accompagnerà ogni giorno senza farti pentire di averlo acquistato.