Power Bank 10000mAh con spina per ricarica a meno di 22€

Disponibile su Amazon a meno di 22 euro un Power Bank da 10000 mAh capace di ricaricarsi con la spina integrata e con tre uscite.

Questo fantastico Power Bank da 10000 mAh è disponibile per l’acquisto su Amazon a meno di 22€! La promozione, che di base è dell’8% di sconto (da 35,99€ a 32,99€) abbassa ulteriormente il prezzo utilizzando il codice 9USAAOSF, così da aggiungere uno sconto del 35%.

Il dispositivo, che dall’esterno potrebbe sembrare un Power Bank di alta qualità, in realtà presenta una feature molto interessante: su una delle superfici c’è una spina a scomparsa utile per mettere sotto carica il dispositivo senza cavi volanti.

Power Bank da 10000 mAh con tre uscite, due ingressi e una spina integrata

Per quanto riguarda le porte USB, il Power Bank in questione ne ha tre: due USB A da 22,5W che supportano il Super Fast Charge e una porta USB C PD 20W Fast Charge, che permette di caricare un dispositivo fino al 60% in 30 minuti (con cavo compatibile).

Per gli ingressi di ricarica invece, il dispositivo permette di essere ricaricato tramite la spina integrata, da inserire in qualunque presa elettrica, o con l’uscita USB C che funziona anche da ingresso. Nel primo caso, una ricarica completa impiega 6 ore, mentre nel secondo bastano 3 ore e mezza (con spina e cavo compatibili con la ricarica rapida).