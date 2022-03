Ti bastano 16€ per una tastiera wireless come questa di TRUST: affarone

Questa tastiera wireless Trust la utilizzi su qualunque dispositivo, semplicissima e sensazionale è a prezzo regalo.

Una spesa minima ma una comodità assoluta. Grazie alla promozione andata online in queste ore, la tastiera wireless di Trust non è mai stata così economica. Se da tempo ne stavi cercando una, hai l’occasione che fa proprio al caso tuo sotto le mani.

Completa di tutto ma con dimensioni ridotte, persino da portare a spasso è una vera conquista. Appena 16,99€ se te la accaparri subito quindi non aspettare neanche un secondo in più.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e veloci in tutta Italia, non devi far altro che essere abbonato Prime.

Tastiera wireless Trust: e chi te la leva da sotto le mani

La vedi anche tu con i tuoi occhi che non ha nulla che le manca. Perfetta per ogni esigenza ti fa digitare alla velocità della luce senza farti scendere a compromessi. Il bello è che essendo totalmente Bluetooth la puoi collegare a qualunque dispositivo quindi non porti limiti. Smartphone, tablet, laptop e computer in un solo secondo. La colleghi a tre di questi in contemporanea e passi da uno all’altro con gli appositi tasti di switch.

Il layout QWERTY italiano è eccezionale, i tasti sono silenziosi e si fanno premere senza errori. Pensa che accanto ai classici tasti funzione, trovi anche i comandi rapidi così con un solo gesto regoli tutto quello che vuoi.

Non mi resta che parlarti della batteria: con delle semplici pile hai mesi e mesi di autonomia.

Non te la perdere per nessuna ragione al mondo e acquista al volo questa fantastica tastiera wireless firmata Trust. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account. Apri la pagina e aggiungila al carrello, una volta che completi l’ordine arriva in quattro e quattr’otto ovunque tu sia.