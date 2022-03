Un computer a meno di 180€? Sì, è possibile ed è un Chromebook

Se state cercando un computer tuttofare ma non volete spendere troppo, su Amazon troviamo un interessante Chromebook di Asus a soli 179,00€.

Se state cercando un nuovo computer per lo studio o la navigazione web e non volete un tablet, abbiamo la soluzione che fa per voi. Attenzione perché costa pochissimo ma ha caratteristiche tecniche davvero di rilievo. Ovviamente è un Chromebook dotato di Chrome OS, l’unico sistema operativo in grado di funzionare perfettamente anche con i prodotti super economici e con specifiche hardware modeste. È realizzato da Asus e, solo per oggi, si trova ad un prezzo davvero speciale: 179,00€ al posto di 225,76€. Vi invitiamo a sbrigarvi nell’effettuare l’acquisto prima che termini la promo o peggio, finiscano le scorte. Viene spedito gratuitamente agli iscritti al programma Prime e gode della consegna gratuita in un solo giorno.

Asus Chromebook C223, perfetto per chi studia

Abbiamo in mente una categoria di persone che possono essere seriamente interessate a questo prodotto: gli studenti o tutti coloro che non fanno un grande utilizzo del PC ma si limitano a cercare ricerche e notizie sul web, controllano la posta, i social e guardano qualche video su YouTube o app di terze parti. Ha una scheda grafica HD Graphics 500 e un processore Intel Celeron N3350 che servono per far girare fluido il device; non preoccupatevi della “bassa” potenza di questi componenti: con Chrome OS, il PC andrà una scheggia. Parliamo infatti di un software in grado di funzionare bene in ogni contesto e ogni utilizzo: pensiamo a chi scrive una tesi su una suite Office, a chi lavora su WordPress su Chrome, a chi deve caricare i compiti scolastici o vedere ricette su Internet.

Insomma, per un uso basico (e anche più), questo è un gadget pressocché perfetto. Con un prezzo di soli 179,00€, questo è l’affare del giorno. Vi confessiamo che è difficile resistere di fronte ad una promo simile; come PC muletto, per noi che operiamo nel web, è un Must Have per tutte le volte in cui lavoriamo in giro, alle fiere, agli aeroporti, al bar. Inoltre è leggerissimo: pesa meno di un kg, ha uno schermo IPS da 11″ e lo si può portare anche in un mini-zaino.