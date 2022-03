Con 144€ porti a casa questo monitor FHD da 27″ di Philips

L’eccellente monitor 27′ FHD di Philips lo trovi adesso su Amazon a un prezzo sballato: appena 147€ tutto incluso.

I monitor LCD non sono ormai molto di moda vista la presenza di quelli con la tecnologia LED. Ma questo non significa che non siano ancora molto validi, sia per lavoro che per divertimento. Come questo ottimo Philips 272E1SA, che puoi fare tuo con 144€ su Amazon, con le spedizioni veloci e gratuite.

Monitor Philips 272E1SA: il top a prezzo pazzo

Questo monitor da 27 pollici ha un’ottima qualità, sia a livello costruttivo che prestazionale, con una cornice sottile che delimita lo schermo ma in maniera tale da non opprimerlo, lasciando spazio a un ampio campo visivo, per soddisfare le esigenze della visione quotidiana di film, design di immagini/animazione e esigenze di e-sport. Il suo pannello IPS di alta qualità offre immagini di alta qualità in Full HD, con colori vividi e neri profondi.

Il display gode poi delle tecnologie Flickerfree e Low Blue Mode, per non affaticare gli occhi pur offrendo un’ottima visione d’insieme delle immagini. L’ampia gamma di colori soddisfa le tue esigenze di visualizzazione e progettazione quotidiane, anche se guardi da qualsiasi angolazione, non ci saranno deviazioni di colore. In più ha gli ingressi HDMI, DVI e VGA per collegarlo con qualsiasi computer o console da gioco.

Ci sono anche degli speaker integrati che permettono un maggior senso di immersività durante le sessioni di gioco o la visione di un film. Se vuoi questo interessante monitor Philips, perfetto sia per lavoro che per divertimento, vai su Amazon e fallo tuo con 144€, con le spedizioni veloci e gratuite. In più ha perfino due anni di garanzia compresi nel prezzo.