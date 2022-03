Elden Ring da record: 12 milioni di unità vendute nel mondo

Elden Ring si sta rivelando sempre più un potenziale GOTY con milioni di copie vendute a sottolinearne il successo.

“È incredibile vedere quanti utenti stiano giocando a Elden Ring. Vorrei estendere a tutti loro i nostri più sentiti ringraziamenti a nome dell’intero team di sviluppo“. Con queste parole Hidetaka Miyazaki, Presidente e CEO/Direttore di FromSoftware, ha voluto commentare il grande successo che sta ottenendo il suo ultimo gioco.

Elden Ring da Oscar

Elden Ring, il nuovo GDR d’azione co-sviluppato da FromSoftware e BANDAI NAMCO Entertainment, ha già superato i 12 milioni di unità vendute nel mondo, ma gli sviluppatori a questo punto si aspettano di tutto in tal senso. Spiega Yasuo Miyakawa, Presidente e CEO di BANDAI NAMCO Entertainment Inc.:“Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare tutti i nostri fan che hanno scelto di giocare a ELDEN RING. Sono davvero lieto di essere stato coinvolto nello sviluppo di un gioco tanto meraviglioso quanto fantastico insieme a FromSoftware, sotto la guida del direttore Miyazaki e con George R. R. Martin”.

Con lo stesso obiettivo, ora ci impegneremo a espandere il marchio oltre al gioco stesso portandolo nella vita quotidiana di tutti. Continueremo a creare divertimento e coinvolgimento attraverso l’intrattenimento, così da poterci avvicinare e connetterci meglio ai nostri fan in tutto il mondo.

In Elden Ring i giocatori possono intraprendere la propria avventura nel vasto mondo dell’Interregno, a piedi o in sella a Torrente, il loro fidato destriero spettrale. Questo mondo pieno di meraviglie offrirà loro un’esplorazione senza limiti, nascondendo però anche insidie e pericoli. Come da tradizione del resto dei soulslike, puntano moltissimo su atmosfere dark, meccaniche di gioco complesse e ben strutturate, e su un livello di sfida generalmente tarato verso l’alto.

Con Elden Ring, FromSoftware ha portato in vita il suo universo e i suoi racconti inconfondibili e accuratamente realizzati, proprio come immaginato da Miyazaki, creatore della celebre serie di Dark Souls, e George R.R. Martin, autore della serie di romanzi fantasy bestseller del The New York Times, “Cronache del ghiaccio e del fuoco”.