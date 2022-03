Logitech G435 scontate a 52 euro!

Le Logitech G435 LIGHTSPEED senza fili sono disponibili su Amazon ad un prezzo scontato del 37%, acquistabili a soli 52 euro.

Su Amazon sono disponibili delle cuffie leggerissime, di alta qualità e senza fili: si tratta delle Logitech G435 LIGHTSPEED

La Logitech G435 è la prima cuffia con connettività wireless LIGHTSPEED, ed è compatibile anche con Bluetooth a bassa latenza: questo permette al dispositivo di offrire più libertà di gioco su PC, smartphone, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Leggera e ora scontata: ecco la Logitech G435

Grazie ad un design leggero e ad un peso di soli 165 g, le cuffie Logitech G435 senza filo per gaming sono comode da indossare per tutto il giorno e non danno affaticamento nemmeno durante le lunghe sessioni di gioco. Ad aiutare per la ricezione invece ci pensano i doppi microfoni beamforming integrati, che tolgono la necessità di avere un eventuale braccio microfonico davanti al volo, e riducono il rumore di fondo.

La Logitech G435 LIGHTSPEED è compatibile con Dolby Atmos e Windows Sonic, e grazie ai driver da 40 mm offre un suono avvolgente ed eccezionale. A concludere il pacchetto ci pensa una batteria da 18 ore che permette di fare lunghe sessioni di gioco senza preoccuparsi di nulla.

Per quanto riguarda la tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G, con esa puoi contare su audio ad alte prestazioni, connettività affidabile e lunga durata della batteria durante il gioco. Il tutto con un raggio d’azione di 10 metri. Anche il Bluetooth integrato permette di sfruttare la bassa latenza, e questo ovviamente non solo migliora la qualità dell’ascoltato, ma permette di giocare senza problemi di lag audio di alcun tipo.

