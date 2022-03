Motorola Moto E7 Power, il vostro nuovo telefono a soli 150€

Motorola E7 Power è il mediogamma dal prezzo super contenuto: ha specifiche interessanti, costo contenuto e una batteria super capiente.

Se state cercando un nuovo dispositivo economico per voi stessi o per un parente o persona amica, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di un meraviglioso Moto E7 Power di Motorola, un device che costa solo 149,99€ ma che vanta specifiche tecniche degne di nota, superiori alla fascia di prezzo a cui viene venduto. Gode della spedizione gratuita e celere con Amazon Prime ed è disponibile in pronta consegna.

Sono tanti i motivi per cui ve lo suggeriamo, ma sappiate che a questa cifra è un Best Buy. Certo, non ci sarà il modem 5G, ma è l’unica assenza a cui dovrete far fede. Di base, questo terminale, nonostante il costo contenuto, ha praticamente tutto, ma vediamolo insieme.

Motorola E7 Power: le caratteristiche

Partiamo subito dall’estetica. Il telefono vanta una meravigliosa colorazione rosso fuoco per la back cover, mentre il pannello LCD anteriore è un’unità da 6,51 pollici con 17600 x 720 pixel. Certo, la dimensione è contenuta, ma non lasciatevi ingannare. Si vede benissimo in ogni operazione e ha uno schermo risoluto il giusto, ottimo per la fruizione dei contenuti e per la messaggistica online. Ci sono due fotocamere con flash LED sul posteriore: una da 13 Megapixel e una da 2 Mega, utili per degli scatti “punta e scatta”. Anteriormente invece, c’è uno snapper selfie per le videochiamate e gli autoscatti.

A muovere il tutto ci pensa un potente processore octa core di casa MediaTek, l’Helio G25, più che necessario per far girare il telefono sempre fluido e senza intoppi, da Instagram al gaming blando, così come sulla navigazione web e le app di streaming on demand: Spotify, Netflix, Disney+ e via dicendo. Non di meno, ha una batteria da 5000 mAh che assicura ore ed ore di autonomia.

A questa cifre è il telefono perfetto per chi vuole spendere poco ma vuole molto. 149,99€ infatti, è un prezzo veramente onesto e a questa cifra vale la pena prenderlo anche solo per averlo come telefono di riserva.