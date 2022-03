Oggi c’è Juventus-Villareal: ecco come vederla gratis su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, stasera c’è la Champions League con Juventus-Villareal: ecco come vederla gratis.

Stasera su Amazon Prime Video c’è di scena la Champions League con l’attesissima gara di ritorno valevole per gli ottavi di Finale tra Juventus e Villareal. Come saprete, le partite degli Ottavi di finale vengono trasmesse su Amazon, che ha acquistato i diritti di trasmissione delle migliori partite del mercoledì di quella che una volta veniva chiamata Coppa dei Campioni per il triennio 2021-2024. In sostanza, viene trasmessa sempre una gara di una squadra italiana impegnata di mercoledì nella fase a gironi e, in caso di qualificazione, anche fino alle semifinali.

Champions, Juve, non basta un pari

Oggi, 16 marzo 2022, appuntamento quindi all’Allianz Stadium di Torino dove la Juventus di Vlahovic scenderà in campo contro gli spagnoli del Villarreal. Dopo l’1 a 1 dell’andata, l’obiettivo per entrambe le squadre è quello di vincere, anche perché il nuovo regolamento della UEFA non tiene più in conto la regola del gol in trasferta, che in caso di pareggio, in passato, valeva doppio. Da quest’anno, infatti, in caso di parità nel computo totale, i gol in casa e quelli in trasferta avranno lo stesso valore. Per cui si andrà ai supplementari. Anche in questo caso, appuntamento su Prime Video alle 21.00 per la diretta, ma se volete seguire il pre-partita, allora dovrete collegarvi alle 19.30.

Il match tra Juventus e Villareal sarà visibile per gli abbonati al servizio Prime, che comprende ovviamente Prime Video, senza alcun costo aggiuntivo. Tuttavia, grazie a un’iniziativa Amazon, anche chi non è abbonato avrà la possibilità di assistere gratis alla partita dell’Allianz Stadium di Torino. Tutti i nuovi iscritti al servizio Amazon Prime, infatti, avranno a disposizione un periodo di prova gratuita di trenta giorni, al termine del quale potranno poi decidere se sottoscrivere definitivamente l’abbonamento oppure no.