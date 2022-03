Redmi Note 11 a un prezzo RIDICOLO su Amazon: occasione unica

Redmi Note 11 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo a cui è difficile resistere: design al top e hardware potente.

L’offerta di Amazon su Redmi Note 11 è una di quelle che è quasi impossibile non prendere in considerazione se sei alla ricerca di uno smartphone Android economico, di design e con una scheda tecnica che ti permette di fare quello che vuoi senza compromessi.

Infatti, ad appena 189€ con il 24% di sconto, lo smartphone di Xiaomi risponde alla domanda di chi sta cercando il perfetto equilibrio tra design, prestazioni e prezzo.

Redmi Note 11 è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da non considerare

Dotato di un ottimo display AMOLED da 6.43 pollici ad alta risoluzione e luminosissimo anche sotto la luce del sole, lo smartphone è perfetto per guardare contenuti multimediali come foto, video e anche serie TV. Il telaio è robusto, dal forte sapore premium, ed è costituito da una buona ottimizzazione delle cornici che non soffocano il display.

Sotto la scocca è poi presente un processore Qualcomm potente con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per utilizzare tutte le applicazioni che vuoi senza compromessi. La fotocamera quadrupla posteriore, inoltre, ti assicura scatti perfetti in ogni condizione di luminosità grazie al sensore principale da ben 50 MP, mentre il sensore grandangolare da 8 MP è ideale per scattare foto ad ampio raggio per immortalare tutti i dettagli che hai davanti a te. Che dire poi dell’autonomia: Redmi Note 11 dispone di una mega batteria da 5000 mAh pensata per garantirti tante ore di utilizzo senza preoccuparti di restare a secco proprio sul più bello, in un telaio spesso appena 8.09 millimetri.

Non lasciarti scappare questa occasione unica: acquista subito Redmi Note 11 in offerta a un prezzo che è difficile non definire quasi ridicolo. Lo sconto del 24% lo porta sotto la soglia dei 200€ ed ecco che diventa impossibile non prenderlo in considerazione se sei alla ricerca di un device completo a un prezzo molto conveniente.