Snagit: 15% di sconto immediato con il coupon

Snagit è un ottimo strumento per catturare schermate e video: grazie al coupon otterrai il 15% di sconto immediato.

Snagit: ne hai mai sentito parlare? Si tratta di un tool molto semplice, ma al tempo stesso estremamente pratico, dalle numerose funzionalità. Il suo scopo principale è quello di aiutare l’utente a catturare contenuti di qualsiasi natura – dalle immagini (screenshot) ai testi, fino alle applicazioni, schermate e webcam. Ma non solo. Ogni acquisizione, infatti, può essere arricchita ulteriormente attraverso i pratici strumenti di editing, creando ad esempio modelli o aggiungendo audio, video, annotazioni e adesivi. Perfetto per alleggerire e riassumere lezioni noiose, riunioni ed e-mail prolisse e lunghe videochiamate. Il tutto in pochi, semplici click, grazie all’interfaccia semplice ed intuitiva.

Sviluppato dalla società canadese TechSmith, Snagit è un ottimo tool che si presta a diverse modalità. Accedendo a questa pagina è possibile acquistare il programma al prezzo di 65,66 euro: la quota comprende una licenza con il primo anno di manutenzione, compatibilità Windows e MacOS e accesso alle varie lingue disponibili. Se vuoi risparmiare il 15% sul prezzo di listino, aggiungi nel carrello il coupon “SPRINGAFF22”.

Abbiamo spiegato in modo generico le funzionalità di Snagit, ma ciò che il programma offre è molto più ampio. Ecco quindi una panoramica delle caratteristiche e funzioni principali di Snagit.

Strumento di cattura all-in-one – Cattura l’intero desktop, una sola sezione, una finestra oppure una schermata a scorrimento dell’intera pagina. Perfetto per fare uno screenshot un’intera chat. Estrai il testo da una qualsiasi acquisizione oppure da un file. Potrai copiare così tutte le informazioni che ti servono, senza riscrivere tutto il testo da zero.

– Cattura l’intero desktop, una sola sezione, una finestra oppure una schermata a scorrimento dell’intera pagina. Perfetto per fare uno screenshot un’intera chat. Estrai il testo da una qualsiasi acquisizione oppure da un file. Potrai copiare così tutte le informazioni che ti servono, senza riscrivere tutto il testo da zero. Registratore – Registra lo schermo oppure la webcam. O entrambi contemporaneamente. Utile per professori, streamer e content creator. Registra l’audio da un input microfono oppure selezionando l’audio di sistema del tuo computer. Registra dallo schermo del tuo dispositivo iOS attraverso l’applicazione TechSmith Capture.

– Registra lo schermo oppure la webcam. O entrambi contemporaneamente. Utile per professori, streamer e content creator. Registra l’audio da un input microfono oppure selezionando l’audio di sistema del tuo computer. Registra dallo schermo del tuo dispositivo iOS attraverso l’applicazione TechSmith Capture. Annotazioni – Annota le schermate con strumenti di markup. Aggiungi un tocco di personalità e professionalità, selezionando da una grande varietà di stili predefiniti. Oppure crea il tuo stile personale.

– Annota le schermate con strumenti di markup. Aggiungi un tocco di personalità e professionalità, selezionando da una grande varietà di stili predefiniti. Oppure crea il tuo stile personale. Smart move e conversione – Rendi automaticamente mobili tutti gli oggetti presenti nelle tue catture. Converti i tuoi screenshot standard in grafica. Taglia clip video, rimuovi tutte le sezioni indesiderate dalle registrazioni o trasforma qualsiasi clip breve in GIF animata per aggiungerla rapidamente ad un sito web. Oppure crea video partendo da una serie di immagini.

– Rendi automaticamente mobili tutti gli oggetti presenti nelle tue catture. Converti i tuoi screenshot standard in grafica. Taglia clip video, rimuovi tutte le sezioni indesiderate dalle registrazioni o trasforma qualsiasi clip breve in GIF animata per aggiungerla rapidamente ad un sito web. Oppure crea video partendo da una serie di immagini. Personalizzazione – Personalizza le tue immagini con adesivi appositamente progettati. Assegna i tuoi strumenti preferiti o crea layout predefiniti da riutilizzare. Trova, apri e modifica le tue acquisizioni in modo estremamente fluido grazie alla sincronizzazione simultanea fra dispositivi, attraverso un provider cloud a tua scelta.

– Personalizza le tue immagini con adesivi appositamente progettati. Assegna i tuoi strumenti preferiti o crea layout predefiniti da riutilizzare. Trova, apri e modifica le tue acquisizioni in modo estremamente fluido grazie alla sincronizzazione simultanea fra dispositivi, attraverso un provider cloud a tua scelta. Condividi – Le opzioni di condivisione supportano tutte le app più famose, da Dropbox a Google Drive, fino ai programmi della suite Office.

Snagit può vantare milioni di utenti che lo utilizzano per il proprio lavoro o per mettere a frutto le proprie passioni. A questo link è possibile acquistare il software al prezzo di 65,66 euro, ma inserendo nel carrello il coupon “SPRINGAFF22” otterrai il 15% di sconto immediato. Se invece vuoi prima testare le funzionalità, Snagit è disponibile anche in prova gratuita.