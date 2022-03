Caricatore USB da 30W disponibile a circa 12€

Amazon permette di mettere mano su un caricatore USB da 30 W con un totale di due porte e che risulta compatibile anche con iPhone.

Sulla piattaforma di Amazon è possibile mettere mano su un caricatore USB particolarmente interessante per solamente 12,27€, con uno sconto del 28% sul prezzo iniziale. Si tratta di un dispositivo pieno di possibilità che non si presenta però a un prezzo particolarmente alto, e che ha modo di caricare anche fra le altre cose iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max in maniera particolarmente veloce, portando la batteria al 50% circa nel giro di solamente un totale di 30 minuti.

Un solo dispositivo mette a disposizioni degli utenti un totale di due porte, una USB di tipo C da 20 W e una USB di tipo A da 10 W, permettendo quindi agli utenti di caricare un totale di due dispositivi nello stesso momento senza che uno infici sulla velocità di riempimento della batteria dell’altro.

Il caricatore da 30 W compatibile con iPhone è ora in sconto su Amazon

Con dimensioni di solamente 4,9×4,9×3 cm, il dispositivo si presta anche particolarmente bene per essere trasportato in qualunque tipo di viaggio, ma grazie alla plastica utilizzata non crea problemi in fase di utilizzo e lascia che si possa tenere i dispositivi sotto carica anche per lunghi periodi di tempo.

Non ci sono neanche per fortuna rischi di sovraccarico e cortocircuito grazie a un sistema di protezione avanzato, il quale può far stare quindi tranquilli gli utenti per quel che concerne la propria salvaguardia e quella di tutti i dispositivi che possono essere messi sotto carica sfruttando le due porte presenti.

Non vi resta quindi che recarvi attraverso questo collegamento alla pagina ufficiale del caricatore in questione sullo store digitale di Amazon per farlo vostro finché lo sconto risulta attualmente applicabile, ed è possibile quindi mettere mano sul prodotto per poco più di 10 euro. Ci teniamo a sottolineare che tutti gli abbonati ad Amazon Prime possono fruire del servizio di spedizione veloce e gratuita senza costi aggiuntivi.