Festa del papà, cinque idee regalo tech per la cucina

Se il vostro papà è un amante della buona tavola e della compagnia, allora qui troverete alcune idee utili per fargli un bel regalo.

Se il vostro papà è una buona forchetta come il sottoscritto, e ama magari cucinare qualche delizioso pranzetto per la famiglia, siete capitati nel posto giusto. Con queste nostre idee per un regalino a tema cucina, ma sempre in chiave tech, potete farlo felice e…. guadagnarci anche, voi ottenendo in cambio qualche buon piatto. Tutti i prodotti che ti suggerisco li trovi su Amazon con le spedizioni già incluse nel prezzo.

Una serata gourmet con papà

Il 19 marzo è dedicato al nostro uomo preferito e, per sorprenderlo in questa giornata speciale, potremo deliziarlo con una cena gourmet, preparando insieme le sue ricette preferite. Poi vabbè, magari lasciamo tutto in mano a lui che è meglio, però vuoi mettere? L’atmosfera è quella giusta, la playlist con tutte le sue canzoni del cuore è pronta, così come l’aperitivo: manca solo un’ultima shakerata al suo “cocktail” preferito, tu. Si parte.

Dispenser elettrico per aeratore del vino: questo accessorio è davvero molto carino ed estremamente utile. E’ dotato di una guarnizione in gomma ermetica, in modo che i tuoi vini rimangano freschi mentre bevi. E con il dispenser elettrico amplifichi l’ambiente e migliori la purezza, l’aroma e il gusto del tuo vino bianco o rosso preferito. Costo: 49€ su Amazon.

Coppia di saponi anti-odori: dopo aver cucinato, magari qualcosa a base di pesce, anche lavando più volte le mani il rischio che un po’ di cattivo odore rimanga attaccato alle mani c’è sempre. Se vuoi dire basta quindi alla puzza e far felice papà che non sa come far sparire l’odore di aglio dalle dita, oggi puoi farlo spendendo appena 11 euro acquistando questa coppia di saponi in acciaio inox anti ruggine.

Multi Cooker Cook&Home: Un solo apparecchio per molteplici preparazioni: questo fantastico apparecchio compatto con capacità pari a 5L provvede, con 11 programmi, a soddisfare tutti gusti della tua famiglia, in modo semplice e veloce. Puoi impostarlo per cuocere una grande varietà di carne, pesce e verdure, ma anche torte, tortini di riso e persino yogurt. Costo: 80€, spedizioni incluse.

Giradischi in vinile tech: per gli amanti del vinile e dei cari, vecchi dischi di una volta. Questo giradischi dal look vintage dispone di tre velocità (33, 45, 78RPM) ed è in grado di riprodurre tutti i dischi da 7″ 10″ e 12″. Ma se proprio non puoi fare a meno di qualche brano più moderno, puoi sfruttare il ricevitore Bluetooth integrato e gli altoparlanti stereo per ascoltare la musica dal tuo dispositivo compatibile, come smartphone o tablet. Prezzo 46€.

Disco in vinile dei Queen: se il vostro papà ha già un giradischi, gradirà un bel disco a 33 giri come regalo. Io ho scelto questo di una delle mie band preferite di sempre, i mitici Queen. Perché a quattro decenni dalla fondazione della band di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, rinomata per gli eccessi e la vita sfrenata, i Queen continuano ad essere sinonimo di rock’n’roll e a fare da padroni sulla scena musicale globale. Prezzo, 38€.