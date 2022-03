iPad 2021 torna DISPONIBILE al miglior prezzo, con spedizione gratuita

Uno dei migliori tablet di sempre, l’iPad 2021, torna disponibile su Amazon ad un prezzo eccellente, ma fate presto: ci sono pochissime scorte disponibili.

Uno dei migliori tablet presenti in circolazione è proprio l’iPad 2021; il device infatti, per chi non ha esigenze di farci un uso lavorativo e/o professionale, è semplicemente perfetto. Con questo dispositivo infatti, si possono fare tantissime cose: è uno dei migliori alleati degli studenti, grazie alla miriade di applicazioni Apple dedicate e all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il modello in questione è quello del 2021 da 10,2 pollici, con 64 GB di spazio e modulo Wi-Fi incluso. Viene proposto su Amazon in colorazione “grigio siderale” e costa solo 368,26€ al posto di 389,00€. C’è la possibilità di avere la spedizione gratuita e il prezzo è compreso dell’IVA, ovviamente. Si può acquistare e pagare a rate con Cofidis al momento del checkout.

iPad 2021: la scelta vincente

Partiamo subito dal display Retina da ben 10,2 pollici con TrueTone: si tratta di uno schermo eccellente per vedere serie in streaming, giocare ai videogames su Apple Arcade e non solo, godendo altresì della potenza del processore Apple Bionic A13 con Neural Engine. Fra le altre cose, citiamo che con questo prodotto si può studiare grazie alle app dedicate e alla compatibilità con Pencil di prima generazione e Apple Smart Keyboard.

C’è una fotocamera anteriore dotata di Center Stage, una funzione utilissima per chi fa tante videochiamate di lavoro o per studio. Posteriormente invece, c’è una singola camera da 8 Mpx, utile per la scansione di documenti e altre features chiave.

Sempre per quanto concerne la visione dei contenuti in streaming, segnaliamo gli speaker stereo presenti a bordo. Per il blocco e lo sblocco del terminale invece, c’è il sempreverde Touch ID, lo stesso che troviamo nel nuovo iPhone SE (2022) appena presentato. Gode di Wi-Fi di ultima generazione per connessioni veloci e stabili alla rete domestica.

Questo iPad è il tuttofare perfetto, dedicato sia a chi lavora che a chi studia; con un prezzo così vantaggioso poi, è un peccato non approfittarne, ma fate in fretta: ci sono pochissime scorte e non sappiamo quando finiranno. Siate veloci. Lo trovate su Amazon a 368,26€.