iPhone 11 a MENO di 600€? Sì, e lo puoi pagare anche a rate

iPhone 11 è l’offerta del giorno su Amazon: il top di gamma del 2019 lo si trova ad un prezzo davvero speciale. Solo 599,00€ con spedizione gratuita.

Incredibile ma vero, ci troviamo di fronte ad una delle migliori offerte del weekend; sembra infatti che l’ottimo top di gamma di casa Apple del 2019, l‘iPhone 11, si trovi oggi a meno di 600€ su Amazon. Per la precisione, lo portate a casa a soli 599,00€ con spedizione celere e gratuita e, volendo, potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis che potrete spuntare al momento del checkout. Questa è una delle migliori offerte che si possano trovare sul portale di e-commerce più famoso del mondo e vi consigliamo di approfittarne prima che terminino le scorte.

Fra le altre cose, segnaliamo che la rpmo è relativa al modello da 64 GB in colorazione gialla; le altre tinte infatti, o risultano come “non disponibili”, oppure sono segnate ad un prezzo superiore. Questa infatti, è la miglior offerta che si possa trovare sul web per un iPhone 11 del 2019 nuovo, con tutte le garanzie del caso e con 64 GB di storage disponibili. Non parliamo di un usato garantito o di un ricondizionato, ma di un device nuovo in tutto e per tutto.

iPhone 11: imperdibile a questo prezzo

Certo, non avrà il 5G e non disporrà del design squadrato che abbiamo visto nelle ultime soluzioni, ma d’altronde… cosa importa? È comunque velocissimo, dotato di un SoC avanzato e gode di un’autonomia infinita. Qualcuno potrebbe dire: “non sarebbe meglio l’SE 5G appena uscito?” … ed avrebbe ragione a porre questa domanda.

La verità è che qui abbiamo un display più grande, ottimo per la visualizzazione dei contenuti on demand e il Face ID per sbloccare il telefono con il volto. Non di meno, l’autonomia è decisamente superiore (così come il peso e le dimensioni) e vanta due sensori fotografici ad alta risoluzione capaci di liberare la creatività di ognuno. La sfida fra iPhone SE (2022) e 11 è interessante e non vi è un vero vincitore fra le due parti. Sappiamo solo che questi sono due dispositivi che si adattano a tipologie di utenti completamente differenti. Voi cosa ne pensate?

Vi ricordiamo che a 599,00€ iPhone 11 è un’affare imperdibile.