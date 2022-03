Non può che essere XIAOMI questa smart band da capogiro

La Xiaomi Redmi Smart Band Pro è quello che meriti di avere al tuo polso: prestazioni eccezionali e 110 modalità sportive.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro è il nome del nuovo gioiellino che indosserai presto al polso. In un solo sguardo ti conquista ma una volta che scopri quali tecnologie ha al suo interno, stai tranquillo che non potrai che premere su quel “acquista ora”.

È proprio il tuo giorno fortunato visto che la promozione in corso su Amazon te la acquistare con uno sconto del 10% e quindi con appena 44€ e qualche centesimo diventa tua. Non tergiversare, accaparratela subito.

Spedizioni veloci e gratuite sono all’ordine del giorno su tutto il territorio italiano grazie ai servizi Prime garantiti.

Smartband Xiaomi: con questa al polso non puoi avere più dubbi

Di una semplicità assoluta ma che allo stesso tempo risulta funzionale perché la indossi praticamente sempre abbinandola ad ogni occasione. Questa Xiaomi Redmi Smart Band Pro non ha paura di stupire e in colorazione nera è perfetta sia per lui che per lei.

Ha un display ampio e dalla vivacità assoluta. Grazie al pannello AMOLED non puoi avere dubbi: anche sotto al sole più accecante potrai leggere quello che appare sullo schermo in una sola occhiata. E credimi, di dati ne hai a volontà perché con i sensori integrati hai informazioni sia sulle pratiche sportive ma anche sul benessere.

Zero dubbi in merito alla sua qualità visto che è impermeabile ed ha una batteria da 200mAh e ciò significa che hai 14 giorni di carica assicurata.

Non avere dubbi, approfitta della promozione su Amazon e regalati questa Xiaomi Redmi Smart Band Pro. Cogliendo l’occasione al volo, spendi appena 44,95€ e ne rimani soddisfatto dal primo all’ultimo secondo. Con Prime attivo, non paghi le spedizioni e queste avvengono anche in uno o due giorni.

Non tardare: la promozione potrebbe terminare prima di quanto tu possa pensare sia in termini di disponibilità che di tempo.