Speaker portatile wireless a SOLI 10 euro!

Amazon permette di mettere mano su uno speaker così piccolo da risultare tascabile a un prezzo davvero basso: addirittura soli 9,99€.

Per solamente 9,99€ è possibile mettere mano su un mini speaker presente sulla piattaforma di Amazon grazie al quale si ha modo di ascoltare musica per brevi periodi di tempo pur avendo a che fare con un dispositivo particolarmente portatile e in grado di accompagnare gli utenti in qualunque luogo.

Il dispositivo in questione, con un peso di solamente un totale di 180 grammi, ha delle dimensioni di ‎11 x 9.2 x 6.4 cm, risultando quindi addirittura tascabile. Ovviamente, l’autonomia non è allo stesso livello di speaker più grandi vista la comodità data dalle dimensioni del prodotto, ma si ha comunque modo di poter ascoltare qualunque tipo di contenuto per due ore all’incirca.

Lo speaker comodo è tascabile è disponibile su Amazon in sconto a soli 9,99€

Oltre che uno speaker pensato per offrire una qualità audio particolarmente elevata, la compagnia ha pensato anche a un microfono integrato che rende il device addirittura ancora più comodo da utilizzare, dato che questo permette di avviare delle chiamate con chiunque sfruttando il microfono integrato che non richiede alcuna configurazione.

Grazie ai comandi integrati è possibile gestire facilmente musica e chiamate, oltre che i brani, regolando ad esempio il volume, sfruttando sempre il vivavoce per non tenere il dispositivo vicino e ottenere la massima comodità da quest’ultimo. A chiudere il già ottimo setup dello speaker tascabile troviamo anche un laccetto pensato per appendere il dispositivo a dei ganci o per attaccarlo al polso.

Non vi resta quindi nel caso in cui vi troviate a viaggiare e vogliate mettere mano su un device particolarmente comodo e intuitivo da utilizzare, oltre che pronto a offrire ottima qualità nonostante le dimensioni ristrette con cui si presenta, che accedere alla pagina ufficiale per l’acquisto. Trattandosi di un articolo compatibile con il servizio, gli abbonati ad Amazon Prime non si troveranno a pagare spese di spedizione per riceverlo comodamente a domicilio.