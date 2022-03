Caricatore portatile magnetico per iPhone a 50 euro!

Cercate un caricatore portatile magnetico per il vostro iPhone: questo costa 50 euro ed è davvero comodissimo e utile!

Si tratta di un caricatore magnetico portatile che sfrutta la tecnologia MagSafe per caricare il vostro dispositivo iPhone, solo che non richiede fili di alcun tipo grazie alla batteria integrata da 5.000 mAh, e ora costa 49,99 euro!

Questo dispositivo, che è disponibile anche in colorazione nera, è in offerta con uno sconto del 17% nella colorazione Misty Blue: capace di caricare il vostro iPhone 12 o 13 (compatibili con la tecnologia in questione) e di mantenerlo in piedi avendo un cavalletto, questo caricatore magnetico portatile si presta bene per molti utilizzi diversi.

Caricatore magnetico portatile con MagSafe scontato!

Partiamo dal design: questo caricatore magnetico portatile vanta una forma sottile e elegante, con uno spessore di soli 12,5 millimetri e quindi è facilmente agganciabile al magnete del vostro iPhone visto che non altera di tanto lo spessore e la presa è pensata per reggere fino a 900 grammi.

La batteria è di 5.000 mAh, abbastanza per fare una carica completa del vostro dispositivo e per questo riesce ad essere sottile e portatile. La nuova tecnologia Mini Cell di Anker riduce le dimensioni complessive della batteria senza compromettere la potenza e l’efficienza di ricarica.

Questo caricatore inoltre ha un facile cavalletto da aprire che permette di metterlo in posizioni comode nel caso vi trovaste seduti con un tavolino davanti: potrete infatti aprire il cavalletto e usare il caricatore portatile magnetico come stand, in modo da poter caricare il vostro dispositivo mentre vedete video, serie tv o lavorate.

La potenza magnetica inoltre permette di mettere il telefono non solo in modalità verticale (portrait), così da sfruttarlo per vedere i social, le mail o fare delle commissioni lavorative, ma anche in modalità orizzontale (landscape), magari per vedere video su YouTube o serie tv su Netflix. Il caricatore magnetico portatile di Anker è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato: potrete acquistarlo a soli 49,99 euro.