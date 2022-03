Chiavetta USB con Type C da 128GB a 10€!

Su Amazon è disponibile una chiavetta USB da 128 GB con attacco classico e Type C (compatibile con gli smartphone) a soli 10€!

Se siete alla ricerca di una memoria d’archiviazione comoda e economica, Amazon ha in vendita una chiavetta USB da 128 GB con attacco classico (USB Type A) e USB Type C a soli 10,99 euro!

La chiavetta in questione è pensata per archiviare ogni tipo di file con comodità, per poi usarli sia sui vostri dispositivi fissi come PC e MacBook, sia su dispositivi portatili come Tablet, Smartphone e dispositivi dotati di un ingresso USB Type C.

Chiavetta USB ad un prezzo stracciato

La chiavetta USB in questione è facilissima da usare: basta collegarla e il gioco è fatto! Una volta inserita, potrete trasferire ogni tipo di file dai vostri dispositivi fissi a quelli portatili (o viceversa). Il formato predefinito dell’unità è EXFAT poiché questo è il formato riconosciuto da smartphone e tablet. Queste unità sono compatibili solo con telefoni cellulari e computer abilitati per C-Port.

La chiavetta USB da 128 GB con doppio attacco USB Type A e Type C è compatibile con dispositivi USB 2.0 / 1.1 e USB C, quindi va bene su PC, MacBook, Tablet, Smartphone (Huawei, Samsung, Xiaomi, Oneplus e tanti altri brand).

Con delle dimensioni davvero minime e una leggerezza eccezionale, questa pendrive USB è stata progettata per proteggere i vostri dati, sia tenendoveli privatamente senza doverli caricare su software online esterni, sia grazie ai due tappi per le porte USB A e C, così da evitare danneggiamenti. La confezione presenta anche un laccetto nero per poterla portare agganciata ad un mazzo di chiavi o a qualunque altro oggetti.

Se quindi siete alla ricerca di una Chiavetta USB con alta capienza (questa arriva a 128 GB, ma ce ne sono anche di minori) capace di permettervi di vedere i vostri file su ogni dispositivo fisso o portatile, allora avete trovato un occasione visto che questa cosa soltanto 10,99 euro, con uno sconto del 21%!