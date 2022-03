Fortnite: in arrivo Doctor Strange con la Stagione 2?

Stando a quanto anticipato dalla leaker Shiina, sembra che Doctor Strange arriverà presto all’interno di Fortnite, il noto battle royale.

Grazie alla presenza di una community appassionatissima del gioco e di molti leaker che cercano di scovare in anteprima le novità che verranno aggiunte, non è raro che delle novità in arrivo su Fortnite vengano anticipate a gran voce. È questo il caso di Doctor Strange e del suo debutto nel multiverso di Fortnite, che dovrebbe avvenire a quanto pare nel corso della nuova stagione del capitolo 3.

Parliamo proprio del noto personaggio Marvel che è finalmente pronto a fare il suo debutto nel battle royale, dopo che le precedenti collaborazioni hanno permesso agli utenti di vederne di tutti i colori. È questo l’esempio di Spider-Man ad esempio, eroe introdotto proprio con il nuovo capitolo, ma andando indietro nel tempo si ha modo di trovare davvero ogni tipo di personaggio.

Doctor Strange arriverà in Fortnite, stando a un leak

Al momento, non risulta ancora chiaro in quali termini Doctor Strange potrebbe finire in Fortnite, visto tra l’altro che manca anche l’ufficialità del tutto. Abbiamo infatti a che fare con delle novità anticipate dalla nota leaker Shiina, le quali in genere risultano sempre tutte veritiere, seppur sia bene aspettare prima una conferma ufficiale da parte dello sviluppatori.

È possibile sia che l’ex Stregone Supremo arrivi nel battle royale con solamente una skin, e sia che questo si presenti in ballo con un qualche tipo di evento specifico, magari proprio come avvenuto con le ragnatele che hanno invaso l’isola in contemporanea con il debutto di Spider-Man.

Non ci resta quindi che poter finalmente scoprire di più sul tutto grazie all’annuncio ufficiale della compagnia, che verosimilmente, vista l’autorevolezza della leaker non si farà attendere ancora per molto tempo, lasciando che i fan Marvel possano divertirsi nel battle royale impersonando anche il Doctor Strange. Va sottolineato che è probabile che il tutto si presenti tra l’altro vicino al debutto del film.