Hello Fresh, box ricette in offerta a 16,99€ e consegna gratuita

Con Hello Fresh ricevi ogni settimana box ricche di ricette gustose e sane: grazie alla promozione, ottieni uno sconto sull’acquisto della prima box.

Conosci Hello Fresh? Si tratta di un servizio tutto nuovo ed innovativo che ti permette non solo di mangiare sano ed evitare lo spreco di cibo, ma anche di risparmiare tempo che altrimenti dedicheresti alla spesa. Ogni settimana riceverai box colme di ricette gustose, da preparare con ingredienti freschi e di alta qualità. Tutto è dosato alla perfezione: così oltre a mangiare bene, combatterai anche lo spreco alimentare. Ogni box può essere personalizzata in ogni suo aspetto e viene spedita comodamente a casa tua a cadenza settimanale. Per tutti i nuovi clienti, Hello Fresh ha attivato una speciale promozione: la prima box è scontata a soli 16,99 euro anziché 36. In più, la consegna è gratuita!

Come funziona Hello Fresh?

Hello Fresh è un servizio semplice e assolutamente intuitivo. In fase di acquisto potrai personalizzare la tua box da cima a fondo: il primo step è selezionare fino a quattro preferenze, a scelta fra carne e pesce, famiglia, vegetariano e conta calorie. Dopodiché dovrai indicare il numero di persone – 2 o 4 – e quante ricette a settimana desideri ricevere (da 3 a 5). Avrai così realizzato la tua box predefinita. Ma ricorda: potrai sempre modificarla di settimana in settimana, senza alcun limite. Grazie a Hello Fresh avrai la possibilità di assaporare piatti ispirati alla cucina regionale oppure internazionale. Inoltre, avrai sempre il pieno controllo sul contenuto delle box e la frequenza di ricezione.

Hello Fresh è al 100% senza impegno. Ciò significa che in qualsiasi momento potrai mettere in pausa, riattivare oppure cancellare definitivamente il tuo abbonamento, senza incorrere in nessuna penale. Ogni box verrà consegnata settimanalmente e potrai programmare sia il giorno che l’ora della consegna, in base ai tuoi impegni giornalieri. Il motto di Hello Fresh? Dimentica la spesa: gli ingredienti di ogni ricetta sono già dosati e pronti all’uso, così da evitare qualsiasi spreco alimentare e, al tempo, stesso risparmiare. Se vuoi provare il servizio, ti ricordiamo che grazie alla promozione in corso la prima box è in offerta a soli 16,99 euro, invece di 36. Inoltre, per il primo ordine, la spedizione è gratis.