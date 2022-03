Honor Band 6: la smart band superiore che tutti dovrebbero avere

Honor Band 6 è la smart band che da tempo stavi cercando ma che non sapevi esistesse: completa di tutto, con il coupon è tua.

Una smart band come Honor Band 6 al tuo polso è sensazionale. Non solo perché te la porti a casa con una spesa veramente minima, ma perché rispetto alle altre ti regala la compattezza di questo dispositivo, aggiungendo features degne di uno smartwatch.

Spuntando il coupon su Amazon con un solo click paghi il minimo indispensabile: 44,90€ ed è subito tua. La indossi come e quando vuoi senza più separartene.

Le spedizioni non sono un problema, ti basta avere Prime attivo per ricevere a casa il tuo pacco in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

Smart band al polso: sempre se si tratta di Honor Band 6

Basta che la guardi per capire istantaneamente che questa smart band è speciale. Infatti ti ammalia a prima vista e se ti sembra ingombrante, non pensarlo: una volta che la indossi al polso neanche la senti più. Perfetta sia in termini di comodità che di peso, diventa la tua migliore amica a vita.

Ti rapisce subito il display ampio e luminoso su cui puoi leggere tutto quello che ti interessa in un nanosecondo. Anche sotto la luce più accecante non hai problemi di visione e conta che puoi anche personalizzare il quadrante a piacimento.

Cosa ti offre? Ovviamente sensori di prima qualità capaci di captare sia i tuoi allenamenti sportivi che i parametri relativi alla salute. Se poi aggiungo che è totalmente impermeabile, credo abbia fatto proprio centro.

Non ci scordiamo delle notifiche smart e della batteria che dura una vita e mezza con una sola ricarica.

Cosa aspetti allora? Se ne stavi cercando una, questa Honor Band 6 è quella che ti rapisce il cuore, spunta il coupon su Amazon e falla tua con soli 44€ in un click. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.