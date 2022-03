L’app per iPhone che migliora la postura tramite AirPods

Arriva un’applicazione speciale per iPhone che migliora la postura di ciascuno di noi sfruttando i sensori integrati nelle AirPods: ecco come funziona.

Buone notizie per chi vuole migliorare la propria postura: ora c’è un’applicazione per iPhone che funziona in modo eccezionale e che aiuta gli utenti a trovare la propria posizione ottimale. È sviluppata da Jordi Bruin, Posture Pal è pensata per chi sta ore al computer in posizione scomoda o che passa molto tempo a lavorare/giocare alla scrivania.

Posture Pal: migliorare la postura con un iPhone e un paio di AirPods

Posture Pal serve per migliorare la postura del collo e delle spalle mediante il sensore di movimento insito negli AirPods. Ecco come è nata l’idea dell’app

Alcuni anni fa ho acquistato un localizzatore hardware per migliorare la mia postura, che mi ha richiesto di attaccarlo alla parte posteriore del collo. Dopo alcuni giorni in cui mi sentivo un cyborg ho smesso di usarlo. Quando mi sono imbattuto nell’API di rilevamento del movimento, mi sono reso conto che sarei stato in grado di creare la stessa esperienza di rilevamento della postura ma in un formato molto meno invadente. Molte persone hanno i loro AirPod nelle orecchie tutto il giorno, quindi non dovranno modificare tanto il loro stile di vita.

Adesso, con questa app, basterà iniziare una sessione e il software, mediante le cuffiette BT, terrà traccia dell’inclinazione del collo e vi avviserà in caso di rilevazione una cattiva postura, anche se l’app è in background. Nell’app sono presenti:

Avvisi visivi, a vibrazione e sonori quando viene rilevata una cattiva postura;

Funziona in background con un consumo di batteria basso;

Funziona durante la riproduzione di altri suoni o musica;

Tre diversi livelli di sensibilità;

Pieno supporto per testo dinamico, voice over e controllo vocale.

Per funzionare basta un paio di AirPods 3, Pro, Max o servono le Beats Fit Pro. L’app è semplice da usare, è molto colorata e presenta una giraffa.Ora vi spieghiamo il perché attraverso le parole dello sviluppatore:

I miei cuginetti mi chiedono sempre se posso fare videogiochi anche come sviluppatore. Volevo creare qualcosa di divertente insieme a loro, motivo per cui ho ideato il concept per Posture Pal in cui ci sono personaggi animati che informano l’utente sulla loro postura. Il primo Posture Pal è Rafi la Giraffa! Gli utenti possono interagire con Rafi e si spera che rendano l’esperienza un po’ più giocosa per le persone.

L’app è disponibile in 18 lingue (inglese, olandese, tedesco, danese, francese, italiano, spagnolo e molte altre e si può scaricare gratis dall’App Store.

Vi invitiamo a provarla se siete interessati!