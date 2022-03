Mouse e tastiera WIRELESS uniti in un set magico, 16€ per pochissimo

Un set composto da un mouse e una tastiera che ti stupisce sia per economicità che per qualità: spunta il coupon.

Se sei alla ricerca di un set che ti metta a disposizione un mouse e tastiera wireless tu trovi al posto giusto nel momento giusto. Questo venerdì su Amazon, infatti, ti regala delle gioie ma fai al più presto perché tant’è eccezionale la promozione che potrebbe andare presto sold out.

Grazie al coupon che spunti con un semplice click, puoi portarti a casa questo bundle con soli 16,99€. Lo so, è un prezzo irrisorio ma credimi se ti dico che non ti fanno mancare niente queste periferiche. Perfette sotto tutti i punti di vista, ti stanno aspettando.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, ti basta avere Prime attivo.

Set mouse e tastiera: niente più cavi sulla tua scrivania

Sono perfetti se utilizzi il computer ogni giorno e ti vuoi finalmente sbarazzare di tutti i cavi che hai sulla scrivania e sotto la scrivania. Semplicissimi ma con un design moderno e lineare, fanno la loro figura ma sopra ogni cosa, sotto le dita non ti fanno mancare niente.

Nonostante le dimensioni, infatti, la tastiera ti mette a disposizione finanche un tastierino numerico e una fila completa di tasti funzione a cui sono stati abbinati dei comandi veloci. Non ti preoccupare della disposizione dei tasti: è un layout QWERTY italiano altrimenti non te la avrei consigliata.

Pensa che li connetti entrambi con un semplice micro ricevitore USB (in confezione) ed entrano subito in funzione. Il mouse, in modo particolare, è semplicissimo ma è stato progettato così per rendere facile l’utilizzo sia per chi utilizza la mano destra che quella sinistra.

Cos’altro dirti se non che l’autonomia di entrambi è superiore alla media?

Apri subito la pagina di Amazon, spunta il coupon e beneficia di ben due ribassi. In questo modo paghi il tuo set soli 16,99€ in una sola mossa. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.