NeN: Bollette Luce e Gas azzerate? Ecco come!

NeN ci dà la possibilità di azzerare le bollette di Luce e Gas semplicemente invitando i propri amici. Visto il periodo, quello che propone questo gestore è davvero da non sottovalutare visto che il costo della vita sta aumentando giorno dopo giorno.

Quello che offre NeN è praticamente un abbonamento mensile dove la spesa è sempre quella ogni mese. Infatti, viene calcolato il consumo annuo e spalmato ogni mese. Al termine del primo anno, verrà ricalcolata la somma in base a quanto consumato.

Vediamo dunque come funziona il meccanismo che permette di azzerare le fatture mensili.

NeN: l’energia in abbonamento

NeN ci permette di azzerare la rata mensile grazie agli amici invitati. Per ogni amico, infatti, il gestore applicherà uno sconto in bolletta pari a 36 euro. L’energia erogata da NeN è anche al 100% proveniente da fonti rinnovabili. La materia prima, infatti, proviene da centrali eoliche, idroelettriche e solari sparse su tutto il territorio nazionale.

Per farci un’idea su quanto sarà il risparmio con NeN basterà caricare una bolletta e la piattaforma andrà a calcolare i nostri consumi stimati su base annua.

Inoltre, questo prezzo dopo il primo anno di abbonamento verrà ricalcolato dal gestore stesso e dunque sarà possibile anche andare a risparmiare dal secondo anno in poi.

Il prezzo delle due componenti, inoltre, sono bloccati per 36 mesi e corrispondono a 0,214 euro/kWh per la Luce in fascia monoraria e di 0,72 SmC per il Gas. NeN a queste tariffe non applica ulteriori fees come ad esempio succede con altri gestori.

Inoltre, il prezzo stimato mensile una volta calcolato sarà tutto compreso, non ci sarà da aggiungere un centesimo in più!

Validità

La promozione che permette di azzerare la propria bolletta di Luce e Gas invitando i propri amici a sottoscrivere le forniture con NeN è valida fino al 27 Marzo 2022, salvo eventuali proroghe.