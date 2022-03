Smartwatch con TERMOMETRO con una marea di funzioni a prezzo regalato

Prendi al volo questa offerta di Amazon per uno smartwatch giovanile e di design con termometro integrato e una marea di funzionalità.

Gli smartwatch sono device estremamente utili e sempre più ricchi di funzionalità pensate per tenere traccia di importanti parametri della salute, come questo in offerta su Amazon addirittura munito di termometro.

Nonostante il prezzo di appena 39€, infatti, ti offriamo la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno un wearable che imparerai ad amare fin da subito e di cui non riuscirai più a fare a meno.

Smartwatch con termometro in offerta su Amazon a un prezzo regalato

Se lo acquisti subito avrai tra le mani un coach e un piccolo dottore sempre a tua disposizione: il device è costituito da un gran numero di sensori e tecnologie di nuova generazione per tracciare i livelli di ossigeno nel sangue, la temperatura corporea, la frequenza cardiaca 24/7, la qualità del sonno, il ciclo mestruale, le calorie bruciate e molto altro. Inoltre, il completo supporto agli smartphone iOS di Apple e Android ti permette di abbinarlo rapidamente anche al tuo device preferito.

Non lasciarti influenzare dal prezzo economico, lo smartwatch è pensato anche per registrare 24 modalità di allenamento tra cui la corsa al chiuso o all’aperto, tennis, sollevamento pesi, calcio, camminata veloce, bicicletta, scalata, nuoto e molto altro. Che dire poi dell’ottima autonomia che ti assicura fino a 10 giorni con un utilizzo completo e fino a 30 giorni in modalità standby.

Usalo senza compromessi per tenere sotto controllo la tua salute, i tuoi allenamenti e per restare sempre aggiornato con il supporto a Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter, SMS, chiamate, Gmail, Skype, Line e molto altro ancora.

Non perdere altro tempo e acquista subito lo smartwatch in offerta su Amazon a un prezzo regalato: rimarrai completamente rapito dalle numerose funzionalità a tua completa disposizione nonostante il prezzo economico. Ricordati di cliccare il tasto “Riscatta” presente in pagina per ottenere 10€ di sconto con il coupon.