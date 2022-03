Teclast F15PRO, fulmine a ciel sereno: su Amazon con 81,00€ di SCONTO

Questo potente e multifunzionale Teclast F15 Pro lo trovi adesso in offerta su Amazon, col 15% di super sconto.

Se hai bisogno di un dispositivo che possa svolgere più funzioni, ti presento Teclast F15 Pro, un bellissimo laptop che ti porti dietro ed è perfetto sia per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. E’ curato nei minimi particolari, ha una tastiera super comoda, una batteria a lunga durata, ha incluso Windows 10 e in più è anche in offerta su Amazon quindi se sei interessato te lo porti a casa con soli 458€. Spese incluse.

Teclast F15 Pro: una bestia di laptop

Elegante, ma al contempo resistente e solido, il Teclast F15 Pro è un Laptop che è dotato di un processore Intel Core i3 di decima generazione con la micro-architettura Sunny Cove di nuova generazione. Questo vuol dire che ti offre prestazioni top in qualunque circostanza.

Anche perché con un display da da 15,6″ con pannello in vetro dal bordo curvo 2,5D e la risoluzione 1920 pixel qualsiasi contenuto, dai documenti alle pagine web si vedono molto bene. Figuriamoci quindi i film e gli show televisivi , anche in streaming, che nel tempo libero puoi pensare di uguardare in comodità.

La tastiera inclusa ti offre un’esperienza di digitazione fluida e veloce con le sue dimensioni standard e un ampio trackpad sensibile che ti offre prestazioni operative più confortevoli. F15 Pro viene fornito con 2xUSB3.0 e l’uscita della porta di tipo C consente di connettersi a più dispositivi. Il Wi-Fi dual band ac e una porta ethernet gigabit ti offrono una rete stabile.

Consuma pochissimo grazie alla batteria integrata ai polimeri di litio da 54000 mWh, e dispone di doppi tubi di calore in rame da 8 mm e una ventola di raffreddamento silenziosa con un forte flusso d’aria, per dissipare rapidamente il calore mantenendo F15 Pro fresco sotto carico.

Cos’altro aggiungere? Questo Teclast F15 Pro è un ottimi laptop che ti porti dietro dove vuoi, perfetto sia per il lavoro, lo studio e il divertimento. Curato nei minimi particolari ha un ottimo feedback e in più è anche in offerta su Amazon con le spese di spedizione gratuite, quindi fai in fretta, e te lo porti a casa con soli 458€.