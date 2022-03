Cinque idee regalo per papà, per tutti i gusti e tutte le tasche

Se siete ancora alla ricerca di un bel regalo last minute per la festa del papà, vi veniamo noi incontro con i nostri suggerimenti.

Oggi è il 19 marzo, la festa di tutti i i papà. Un momento importante, perché permette ancora una volta ai figli di soffermarsi a pensare all’importanza di questo uomo che a volte può sembrare assente perché impegnato in mille faccende, ma che appena ne hai bisogno, ti appare all’improvviso alle spalle pronto a sorreggerti, ad abbracciarti e a sostenerti con un sorriso. E se ancora non avete avuto tempo di omaggiarlo anche con un regalino, ecco per voi alcune idee per un regalo last minute sia di qualità che, al contempo, utile.

Cinque idee per un regalo top a papà

Set barba e capelli di Braun. Questo taglia capelli è super utile, e ha davvero mille funzioni adatte per ogni papà: come regolabarba è per esempio efficace su barbe da 3-5 giorni e 7 giorni e più. Come tagliacapelli, grazie al motore adattivo e al selettore di precisione con 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,5 mm, ti semplifica l’esperienza di rifinitura. Tutto al modico prezzo di 34€.

Orologio da uomo cronografo analogico. BENYAR è una nota azienda del settore che offre una serie degli orologi classici. Questo che vi segnalo è dotato di copertura quadrante in vetro minerale resistente al 100% ai graffi, e una cassa in argento lucido. Il quadrante blu è multifunzionale, supporta cronografo e il tempo della giornata. L’orologio è resistente all’acqua fino 30M e si può sopportare sudore, pioggia accidentale o spruzzi d’acqua. Prezzo 42€.

Accessorio multiuso 14-in-1: coltello multiuso, martello, cavatappi, di tutto di più in questo bellissimo e originale accessorio. Realizzato in acciaio inossidabile con manico in legno, resistente, robusto e portatile, lo strumento multifunzionale include martello da carpentiere, utensile da taglio, pinza di bloccaggio, pinza a becchi piatti, maniglia di azionamento, molla di ritorno, blocco dell’impugnatura, mini coltello, coltello da taglio, chiave a brugola, apriscatole, cacciavite a croce, forchetta da pesce, sega, lima , cacciavite piatto, lama di coltello seghettata. Prezzo totale 18€.

Spazzolino elettrico 3 modalità di spazzolamento. L’Oral-B Pro 3 non ha bisogno di molte presentazioni. Con questo dispositivo, pulizia profonda e gengive più sane grazie al controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360° che ti avvisa se stai spazzolando con troppa energia. Elimina i batteri rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. La batteria al litio dura fino a 2 settimane con 1 ricarica. Prezzo al momento, 44€.

Torcia telescopica magnetica al LED. Questa pazzesca torcia magnetica flessibile al LED è dotata di 3 luci super luminose e grazie a collo morbido a 360 gradi e alla base con un potente magnete incorporato, puoi regolarne altezza e angolazione, posizionandola dove vuoi per indirizzare la luce dove hai bisogno. Illumina i luoghi bui, stretti e difficili da raggiungere per fornire una visibilità che la maggior parte delle torce non può offrire. Costo del prodotto, 16€.