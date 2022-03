iPhone SE (2022): tempi di consegna dilatati, domanda alle stelle

Sembra che la domanda di iPhone SE (2022) sia alle stelle: sono tutti pazzi per il nuovo melafonino di fascia media di casa Apple.

Sembra che Apple stia avendo un po’ di difficoltà nel consegnare tutti i suoi iPhone SE (2022): la domanda per questi dispositivi è alle stelle e l’azienda sta ottenendo un successo insperato per un modello che, a detta di molti, era “già vecchio” prima ancora di nascere.

C’è poco da fare: la mela ha fatto una magia. iPhone SE (2022) piace, e anche tanto. Sono in molti ad amare questo disegno old style con Touch ID inserito sul pulsante Home. La leggerezza, la compattezza, la versatilità d’uso di questo smartphone è qualcosa di assolutamente inedito nel panorama attuale. Certo, abbiamo i modelli Mini, ma non tutti vogliono spendere tutti quei soldi per un nuovo device.

iPhone SE (2022): piace e molto anche

SE (2022) è perfetto per chi viene da un vecchio melafonino e non ama cambiare il proprio device. Chi fa un utilizzo “non super social” del telefono, chi bada alla sostanza e poco all’apparenza, chi ama la leggerezza e la libertà d’utilizzo di questa meraviglia, non può non amarlo.

Adesso si apprende, da una nota agli investitori, che l’analista di JP Morgan Samik Chatterjee ha studiato i tempi di consegna del nuovo gadget in diverse regioni. Ha osservato che le spedizioni slittano dai 5 ai 6 giorni nel migliore dei casi (in Europa) agli oltre 12 giorni in Nord America.

Ricordiamo che gli Stati Uniti da soli rappresentano circa il 35% di tutte le spedizioni di iPhone. La Cina invece, il 20%.

L’analista scrive a riguardo:

“In sintesi, i tempi di consegna si sono allungati nell’ultima settimana e, sebbene questo sia un segnale incoraggiante per la domanda, aspetteremo ulteriori dati per trarre conclusioni, visti i continui cambiamenti nella fornitura e nella logistica in background.

Noi vi suggeriamo, se interessati, di acquistarlo su Amazon al prezzo di 529,00€ per la variante da 64 GB in colorazione Starlight, Midnight o Product(RED). Provatelo, non potete non innamorarvene.